Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Какие правила нужно соблюсти в Рождественский Сочельник. Приметы 6 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Какие правила нужно соблюсти в Рождественский Сочельник. Приметы 6 января

Рождество. Сочельник. Звезда. Свеча Фото: Фото: pixabay.com

В этот день принято собираться вечером на ужин всей семьей. Обычно застолье проходило в родительском доме. На праздничном ужине нужно быть в нарядной и светлой одежде

Канун Рождества называется Сочельником. Это не его официальное название. Церковное наименование – “Предпразднество Рождества Христова”

Сочельник предваряет один из главных христианских праздников. Образно говоря, он служит дверью в празднование Рождества Христова. Название происходит от слова “сочиво” или “сочень”. Это кушанье, которое принято употреблять в последний день рождественского поста. Готовят его из злаковых культур с медом и орехами.

Как провести Рождественский Сочельник

За праздничный, но постный стол садятся только после того, как взойдет на небе первая звезда.

По церковным правилам, в Сочельник желательно подготовиться к причащению Святых Христовых Таин, заранее исповедаться и, если священник благословит, причаститься. А вечером сходить на ночную службу.

Нежелательно ссориться и выяснять отношения.

При сервировке стола к праздничному ужину нужно выбирать самую красивую скатерть и доставать самую лучшую посуду. Издревле девушки доставали самые нарядные одежды – это верная примета, что будущий муж будет обеспеченным. А для замужних женщин это залог того, что в доме весь год будет достаток.

Народные приметы в Рождественский Сочельник

  • Ясная погода в Сочельник — к богатому урожаю летом, пишет “КП”.
  • Метель в Сочельник значит, что меда в этом году будет много.
  • Оттепель 6 января — урожая огурцов и проса летом не жди.
  • Видны черные тропинки на снегу — хорошо уродится греча.
  • Выпал снег — жди в этом году хороших вестей.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Голливудский актер разбился в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми

06.01.2024

 Интересное

На Урале девушка облила гостей кипятком из-за дымовой шашки

06.01.2024

 Интересное

В Барнауле пенсионерка набрала кредитов на 500 тысяч рублей по указке аферистов

06.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле около реки продают коттедж с русской печью и резной мебелью

06.01.2024

 Интересное

Какие правила нужно соблюсти в Рождественский Сочельник. Приметы 6 января

06.01.2024

 Интересное

Участники спецоперации вслух зачитали детские письма из Алтайского края

06.01.2024

 Интересное

Стало известно, сколько барнаульцев считают себя суеверными

06.01.2024

 Интересное

Жительница Бийска нашла в банке с горошком большого клопа

06.01.2024

 Интересное

На Алтае учительница добивается проведения электричества в своем доме

06.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix