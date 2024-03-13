реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Какие предметы выбрали выпускники для сдачи ЕГЭ в 2024 году?

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Какие предметы выбрали выпускники для сдачи ЕГЭ в 2024 году?

Об этом рассказали в региональном Министерстве образования.

Позиции лидера по-прежнему крепко держит обществознание, однако в этом году его догоняют профильная математика, информатика и биология. Всего в списке предметов на выбор 15 позиций. Сдавать единый госэкзамен в этом году будут 10 000 учащихся 11 классов. Для них уже оборудовано 95 массовых пунктов приёма экзамена. Обществознание для сдачи выбрали половина будущих выпускников. Стабильная популярность этого предмета в Алтайском крае сочетается с данными мониторинга Высшей школы экономики: среди самых востребованных для поступления – гуманитарные направления: педагогика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Растёт интерес и к техническим специальностям. Для поступления на них выпускники школ выбирают естественнонаучные дисциплины. В Алтайском крае профильную математику для сдачи выбрали 4000 человек, биологию 1900, информатику 1700.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Пожилой сибиряк настойчиво преследовал девочку и предлагал ей несколько…

В Красноярске полицейские разыскивают неизвестного, который настойчиво пытался познакомиться с…

Внезапно крокодил выпрыгнул из воды и откусил рыбаку руку

Аллигатор напал на американского рыбака и откусил ему руку, пишет…

В Барнауле девушка чудом спаслась от похищения

27 февраля в Барнауле произошло жестокое нападение на жительницу города,…

Стала бизнес-леди в 16 лет. Юная участница фестиваля ВФМ…

Студентка колледжа получила 4 млн рублей на развитие бизнеса в…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp