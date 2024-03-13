Какие предметы выбрали выпускники для сдачи ЕГЭ в 2024 году?

Об этом рассказали в региональном Министерстве образования.

Позиции лидера по-прежнему крепко держит обществознание, однако в этом году его догоняют профильная математика, информатика и биология. Всего в списке предметов на выбор 15 позиций. Сдавать единый госэкзамен в этом году будут 10 000 учащихся 11 классов. Для них уже оборудовано 95 массовых пунктов приёма экзамена. Обществознание для сдачи выбрали половина будущих выпускников. Стабильная популярность этого предмета в Алтайском крае сочетается с данными мониторинга Высшей школы экономики: среди самых востребованных для поступления – гуманитарные направления: педагогика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Растёт интерес и к техническим специальностям. Для поступления на них выпускники школ выбирают естественнонаучные дисциплины. В Алтайском крае профильную математику для сдачи выбрали 4000 человек, биологию 1900, информатику 1700.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

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