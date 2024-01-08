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Какие продукты самые полезные для мозга? Рассказывает врач

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Какие продукты самые полезные для мозга? Рассказывает врач

В список вошли овощи, фрукты и богатые белком продукты.

Источник фото: unsplash.com

Невролог Роберт Мелилло рассказал изданию HuffPost , что мозг потребляет около 20 % калорий – это больше, чем любой другой орган в человеческом организме. Правильный рацион питания необходим для умственной деятельности, сохранения молодости мозга и уменьшению риска деменции.

В список полезных продуктов вошли: черника, яблоки, брокколи, зелень, имбирь и куркума. Также врач добавил, что пользу для мозга приносит жирная рыба, авокадо и яйца – именно эти продукты необходимы для хорошей памяти и здоровья сосудов.

Взято отсюда.

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