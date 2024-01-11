Какие проекты одобрил Градостроительный совет Барнаула накануне нового года

На излете 2023 года Градостроительный совет Барнаула за два присеста рассмотрел восемь проектов и все одобрил. Среди наиболее интересных – административно-торговый объект на Правобережном тракте, небоскреб на Шумакова и церковь в Затоне.

На правом берегу

Проект ТРЦ, который компания «Сити Молл» планирует построить на въезде в Барнаул перед Новым мостом, до этого дважды был отклонен. Но к 28 декабря были учтены почти все замечания заседания Градсовета, то есть переработаны концепция, планировочные решения, функциональные, рекреационные зоны, а также логика построения пешеходных и транспортных связей.

Теперь в проекте появились дополнительные парковочные места и дорога шириной 40 метров, которая проходит по южному краю участка и предусмотрена генпланом. Для этого пришлось пожертвовать одним зданием и переформатировать оставшуюся застройку так, чтобы в ней были запланированы и двухэтажные объекты.

С западной стороны участка запланирована полноценная набережная с учетом 20-метрового отступа от берега. В этой зоне будет 300-метровый променад для всех желающих с включением зон пассивного отдыха и амфитеатра для проведения мероприятий. Водный объект теперь становится активным центром притяжения горожан. При этом вдоль набережной сохранилась возможность для проезда оперативных транспортных средств.

А с севера участка будет огороженная техническая зона, предназначенная для разгрузки и стоянки служебного транспорта и водозабор с артезианской скважиной.

По основному въездному маршруту расположена зона витрин, предприятия общепита сконцентрированы вдоль набережной.

Возле центральной площади будут предусмотрены торговые галереи с изолированными входами в магазин и предприятия общепита. Тут же предусмотрена зона отдыха для посетителей.

По замыслу проектировщиков, административно-торговый объект позволит удовлетворить запросы жителей пригородных поселков в строительных материалах и сократить их трафик по Новому мосту.

Очистные сооружения решено разместить под землей с южной стороны на въезде на площадку. Главный архитектор проекта компании «АдалинПроект» Станислав Быков сказал, что в этом решении они ориентировались на соседний «Леруа Мерлен», заметив, что степень очистки стоков планируется на уровне 98%.

По словам выступающего, при такой эффективности очистки жидкую фракцию можно сбрасывать в водоем хозяйственно-бытового назначения в место, где присутствует течение. (Правда, в этом заливе течение бывает крайне редко, зато много купающихся людей). Благо, вывоз консистентной фракции из отстойников и песколовок планируется ассенизаторскими автомобилями. В перспективе владельцы торгово-офисного центра надеются подключиться к центральной канализации, которая предусмотрена генпланом где-то рядом.

В прошлый раз член совета, замдиректора МКУ «Архитектура города Барнаула» Сергей Боженко вовсе предлагал отказаться от слива в залив канализационных стоков. И новым техническим решением он остался недоволен, предложив хотя бы перенести очистные сооружения в середину участка. Однако коллеги его не поддержали.

Кто-то поблагодарил проектировщиков за то, что те предусмотрели набережную. А архитектор Александр Деринг признался, что участвовал в последней переделке проекта и выступил за его одобрение.

Дом-великан

Гораздо меньшее единодушие вызвал проект дома-великана, который собирается строить компания «Первый», возглавляемая известным в крае девелопером Евгением Ракшиным.

Многоэтажку, в которой будет 415 квартир и 4 офиса, планируется строить за ТЦ «Лето» и рядом с «Европой». Конструктив – монолитный каркас с кирпичным заполнением.

Во дворе разместят трехуровневую надземно-подземную автостоянку на 141 место. Дополнительную парковку заказчик получит, присоединив соседний участок.

Дом будет состоять из четырех блок-секций: 17, 21, 25 и 25 этажей. У членов совета вызвало недоумение такое чередование высотности. Но представлявшая проект архитектор Любовь Пшеничкина объяснила, что исходила из желания заказчика разместить максимальное количество продаваемой площади.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заметил, что потенциальные возможности участка превышены, и что проектом предусмотрено на 20% меньше площадок для отдыха, чем нужно. Кроме того, непосредственно на территории, как посчитал эксперт, не хватает разворотной площадки для пожарной техники.

А председатель Градостроительного совета Андрей Фёдоров подчеркнул, что прямые нормы никто не отменял, и исходя из расчетов, следует еще раз посмотреть на расположение «башен», их конфигурацию и объем.

И казалось, что проект вот-вот забракуют, но с перевесом в один голос члены совета его поддержали, предложив устранить замечания в рабочем порядке.

Русский храм

И уж совсем благодушно они отнеслись к творчеству Наталии Перуновой, которая представила дизайн-проект задания храма по адресу п. Затон, ул. Водников, 18.

Одноэтажную церковь планируется разместить на участке, находящемся в водоохранной зоне Оби, по соседству с поликлиникой.

Площадь здания составит всего 62 кв. м, оно предназначено для посещения не более 50 человек.

Храм выполнен в русском стиле, одноэтажным, высота вместе с куполом и крестом не превысит 16 метров. Стены запроектированы кирпичные, полы бетонные, окна и двери деревянные. Сверху предусмотрено витражное освещение.

– Мы попробовали внести туда побольше света, для того чтобы храм изнутри казался более живым, – объяснила Наталия Перунова коллегам свою мысль.

Колокола расположат сверху над центральным входом. Для звонаря оборудуют специальную площадку с навесом.

В целом у экспертов не возникло вопросов к докладу. Сергей Боженко поинтересовался у Натальи Перуновой, не подтопит ли храм во время знаменитых уже затонских наводнений. Архитектор объяснила коллеге, что нулевая отметка находится выше максимально зарегистрированного уровня воды на 60 см. В итоге проект согласовали.

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Взято отсюда.

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