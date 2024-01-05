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Какие профессии будут популярными в 2024 году

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Какие профессии будут популярными в 2024 году

Эксперт рассказал о самых востребованных профессиях в 2024 году.

По словам советника ректора Университета Национальной технологической инициативы 2035 Олега Подольского, 2023 год оставил в топе профессии, связанные с ИТ, маркетингом, аналитикой данных, машинным обучением, искусственным интеллектом. Количественно более всего все так же рабочие места ждут людей различных рабочих профессий. Не хватает кадров для здравоохранения, строительной отрасли, промышленности, сферы транспорта и логистики, ритейла, металлургии и пищевой промышленности.

В 2024 году будет спрос на пока что редкие профессии. Например, специалист по сертификации дронов, программист автономного полета, инженер-сборщик дронов и прочие вакансии нового рынка беспилотных авиационных систем, пишут «РИА Новости» .

«Именно эта новая отрасль в 2024 году получит поддержку с помощью различных инструментов кадрового развития и во многом создаст интересные возможности дальнейшей профессиональной самореализации граждан», – добавил эксперт.

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Взято отсюда.

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