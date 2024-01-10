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Какие пророчества оставил Жириновский: подборка пугающе точных прогнозов

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Какие пророчества оставил Жириновский: подборка пугающе точных прогнозов

Нейросеть Жириновский Фото: Скрин с видео

Предсказания Владимира Жириновского, аналитический дар которого ценит даже президент России, удивляют очень многих своей пугающей точностью

За последние пару лет Владимир Жириновский прославился как предсказатель. В своих выступлениях он говорил о многих вещах, которые впоследствии произошли.

По мнению президента РФ, Жириновский в своих пророчествах основывался на знаниях, сообщает ТАСС.

“Владимир Вольфович был <…> человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации”, – отмечал Владимир Путин.

“Немирный год” и 22.02.2022

На одном из выступлений в Госдуме Владимир Жириновский назвал время и дату: четыре часа утра, 22 февраля 2022 года. По его словам, в это время заработает некая “программа”, если Минские соглашения не будут выполнены.

“Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год немирный”, — сказал Жириновский. Его цитирует Regnum.

Пользователи соцсетей назвали это нашумевшее выступление Жириновского пророческим: 22 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

Взято отсюда

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