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Какие рождественские богослужения пройдут в храмах Барнаула

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Какие рождественские богослужения пройдут в храмах Барнаула

Церковь. Храм Фото: Unsplash.com

7 января православные верующие отмечают один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. В честь этого события они собираются в храмах, где проходят литургии

6 января в Барнауле начинаются традиционные литургии рождественские богослужения. Рассказываем, как их можно посетить.

Александро-Невский Собор (улица Антона Петрова, 221)

6 января

17.00 – Всенощное бдение;

22.00 – Исповедь;

00.00 – Божественная литургия.

7 января

9.00 – Поздняя литургия.

Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)

6 января

  • 17.00 – Всенощное бдение;
  • 22.00 – Исповедь;
  • 00.00 – Божественная литургия святителя Василия Великого.

7 января

  • 9.00 – Поздняя литургия.

Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)

6 января

  • 17.00 – Всенощное бдение;
  • 00.00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого.

7 января

  • 9.00 – Поздняя литургия.

Храм Николая Чудотворца (проспект Ленина, 36)

6 января

  • 17.00 – Всенощное бдение;
  • 00.00 – Божественная Литургия.

7 января

  • 9.00 – Поздняя литургия.

Знаменский Храм (улица Большая Олонская, 24 )

6 января

  • 16.00 – Великое повечерие. Утреня;
  • 22.00 – Исповедь;
  • 00.00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого.

7 января

  • 8:30 – Поздняя литургия.

Иоанно-Богословская церковь (улица Шумакова, 25а)

6 января

  • 17.00 – Всенощное бдение;
  • 00.00 – Божественная Литургия.

7 января

  • 9.00 – Поздняя литургия.

Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении (переулок Ядринцева, 66)

6 января

  • 17.00 – Всенощное бдение;
  • 22.00 – Исповедь;
  • 00.00 – Божественная Литургия.

Ранее барнаульцам напомнили график работы транспорта в рождественскую ночь.

Взято отсюда

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