Церковь. Храм Фото: Unsplash.com
7 января православные верующие отмечают один из главных религиозных праздников – Рождество Христово. В честь этого события они собираются в храмах, где проходят литургии
6 января в Барнауле начинаются традиционные литургии рождественские богослужения. Рассказываем, как их можно посетить.
Александро-Невский Собор (улица Антона Петрова, 221)
6 января
17.00 – Всенощное бдение;
22.00 – Исповедь;
00.00 – Божественная литургия.
7 января
9.00 – Поздняя литургия.
Покровский кафедральный собор (ул. Никитина, 137)
6 января
- 17.00 – Всенощное бдение;
- 22.00 – Исповедь;
- 00.00 – Божественная литургия святителя Василия Великого.
7 января
- 9.00 – Поздняя литургия.
Дмитриевский храм (площадь Спартака, 10)
6 января
- 17.00 – Всенощное бдение;
- 00.00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого.
7 января
- 9.00 – Поздняя литургия.
Храм Николая Чудотворца (проспект Ленина, 36)
6 января
- 17.00 – Всенощное бдение;
- 00.00 – Божественная Литургия.
7 января
- 9.00 – Поздняя литургия.
Знаменский Храм (улица Большая Олонская, 24 )
6 января
- 16.00 – Великое повечерие. Утреня;
- 22.00 – Исповедь;
- 00.00 – Божественная Литургия святителя Василия Великого.
7 января
- 8:30 – Поздняя литургия.
Иоанно-Богословская церковь (улица Шумакова, 25а)
6 января
- 17.00 – Всенощное бдение;
- 00.00 – Божественная Литургия.
7 января
- 9.00 – Поздняя литургия.
Иверский семинарный храм при Барнаульском епархиальном управлении (переулок Ядринцева, 66)
6 января
- 17.00 – Всенощное бдение;
- 22.00 – Исповедь;
- 00.00 – Божественная Литургия.
Ранее барнаульцам напомнили график работы транспорта в рождественскую ночь.
Взято отсюда