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Какие социальные объекты появятся в Алтайском крае в 2024 году?

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Какие социальные объекты появятся в Алтайском крае в 2024 году?

Современная поликлиника в самом густонаселенном районе Барнаула, первый магнитно-резонансный томограф в Рубцовске и новая школа в Немецком национальном районе, которую ждали больше 10 лет.

К стройке поликлиники №14 многие жители Барнаула проявляли вполне здоровый интерес – её возвели в самом густонаселенном районе Барнаула, Индустриальном. Она рассчитана на 900 пациентов в смену, а это почти втрое больше, чем сейчас. Кроме этого, приготовили новое оборудование, хотят создать службу мужского здоровья, набрать узких специалистов, которых пока нет. Открыть поликлинику планировали в конце 2023 года, но возникли вопросы к подрядчику и срок сдвинули. Ещё в крае планируют построить 34 объекта здравоохранения: шесть поликлиник, семь врачебных амбулаторий, восемь фельдшерских и 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Большинство из них начнут работать уже в этом году. Продолжат обновлять и медицинское оборудование. На это направят 500 миллионов рублей из краевого и федерального бюджета. В Бийскую ЦГБ, например, привезут ангиограф для диагностики сосудов. А в Рубцовске впервые появится МРТ в горбольнице №2. Недавно там уже начали работать на новом компьютерном томографе. В селе Орлово Немецкого национального района в этом году дети пойдут в новую школу. Её ждали больше 10 лет – прежнее здание признали аварийным. Классы рассчитаны на 220 учеников из этого и соседних населённых пунктов. Достроят в новом году на Алтае ещё четыре школы, например, в Боровихе Первомайского района, в селе Покровка Родинского, в Шарчино Тюменцевского. Что касается детских садов, то завершится строительство двух зданий общей вместимостью 470 детей – в Барнауле и Шахах Павловского района. Последние штрихи остаётся сделать в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Сиреневой в краевой столице. Более 2000 кв.м. там приготовили для самых разных тренировок. Также в этом году в Барнауле откроют новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Юрина, который отдадут под игровые виды спорта.

Галина Сиуха

Взято отсюда.

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