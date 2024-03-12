Какие спортивные мероприятия пройдут в Алтайском крае на этой неделе

В спортивном календаре друг за другом идут крупные соревнования по различным единоборствам.

Дзюдо на несколько дней пропишется в универсальном зале Алтайского училища олимпийского резерва в Барнауле. В течение суток 15 марта здесь, как на фестивале, будут сменяться соревнования разных форматов. Утром (с 9.00) на татами выйдут мальчики и девочки до 13 лет – участники XLIV спартакиады спортивных школ Алтайского края. Затем состоится чемпионат края среди мужчин и женщин (с 16.00), а закроет программу краевая универсиада (с 18.00).

А 16 марта в АУОР пройдет турнир памяти Владимира Новикова (начало в 10.00). В нем примут участие дзюдоисты до 18 лет из Алтайского края, Республики Алтай, Омской и Новосибирской областей. Спортсмены данной возрастной категории в этом году станут участниками летней спартакиады учащихся России.

В Шипуново 16 марта (начало в 10.30) на базе районной детско-юношеской спортивной школы пройдут краевые соревнования по самбо «Борцы за Мир» среди юношей и девушек 12–14 лет. Будут разыграны 13 комплектов наград в личном первенстве (десять весовых категорий у юношей и три у девушек).

Новоалтайск 16 (начало в 12.00) и 17 (начало в 9.00) марта примет соревнования по панкратиону «Кубок памяти воина интернационалиста Виталия Басараба». Медали будут разыграны в четырех возрастных группах – от юношей и девушек 14–15 лет до взрослых.

Коллектив лыжной базы «Локомотив» и академия здорового образа жизни Loko Run приглашают любителей спорта на легкоатлетический забег «Русская масленица». Он состоится 17 марта в Барнауле по адресу ул. Кутузова, 140. Участникам предложат дистанцию 5 км, которая будет пролегать по пересеченной местности в лесу. Длина одного круга – 2,5 км.

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