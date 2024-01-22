Какие сувениры привозят туристы из путешествий по Сибири?

В программе «Социальный барометр» сюжеты из Барнаула, Абакана и Томска.

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Сначала расскажем, чем угощают гостей национального парка Салаир, и какие подарки можно купить в сувенирной лавке Алтайского государственного краеведческого музея? Продолжим беседу в студии Абакана. Туристы выбирают сувениры яркие, лёгкие, чтоб домой везти было удобно, и, как правило, не слишком дорогие. Но самое главное – сувенир должен быть особенным, таким, какой не встретишь больше нигде. Об этом рассуждают журналист Елена Юрьева и её собеседница. Привезти домой кусочек самого большого в Евразии болота или копию деревянного наличника, а ещё обязательно попробовать торт Томск, советует гостям Алина Сивенкова. Источник фото: Алтайский государственный краеведческий музей.

Мария Рудакова

Взято отсюда.

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