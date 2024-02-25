Какие тайны расследует группа аналитиков в третьем сезоне сериала “Шифр”

Третий сезон «Шифра», долгожданного продолжения истории четырех фронтовичек, аналитиков спецотдела ГРУ, стал, увы, памятником Сергею Пускепалису, для которого этот фильм – последний. Актер погиб осенью 2022 года в ДТП, когда вез гуманитарный груз нашим воинам на СВО. Его друзья и коллеги по съемочной площадке просто не могли отработать в третьем сезоне слабее, чем в прежних двух.

Попытка нормальной жизни

Напомним, действие разворачивается в Москве 1956 года, когда встретились после одиннадцати лет разлуки четыре женщины, которых связывает военное прошлое. В Великую Отечественную они были шифровальщицами – офицерами секретного отдела ГРУ. Их феноменальные аналитические способности позволяли разгадывать самые хитроумные головоломки вражеской разведки, «выщелкивать» шпионов, накрывать диверсионные группы врага. У каждой из этих необыкновенных женщин есть правительственные награды, однако и в мирное время они продолжают жить засекреченно. Лишь командование знает об их прошлом.

Именно поэтому даже близким и родным людям сложно понять, почему женщины, забросив дом и семейные заботы, вычисляют преступников.

Анна Дорофеева (актриса Екатерина Вилкова) работает в фотоателье; Ирина Зимина (Марьяна Спивак) – обкомовская жена и учительница математики; Екатерина Свиридова (Елена Панова) – библиотекарь; Софья Теплицкая (Яна Дюбуи) служит в машбюро в милиции.

Их попытки «нормальной женской жизни» заканчиваются, когда Анну арестовывают по подозрению в убийстве. Группа аналитиков снова собирается вместе, чтобы помочь подруге и отдать в руки правосудия преступника. Конечно, теперь гэрэушницы работают на общественных началах, в свободное от работы время. Но именно их находки и логические выводы помогают сотрудникам МУРа, а конкретно подполковнику Константину Проскурину, распутывать самые сложные и, казалось бы, нераскрываемые дела.

Заглянуть под маску

Так пролетело два сезона. Выхода третьего поклонники сериала и детективных похождений граций частного сыска ждали с тревогой в душе.

Он получился – спасибо режиссеру Вере Сторожевой – ненадуманным. Так, как и случается обычно в жизни замужних дам, пытающихся совместить семью с интенсивной сыскной деятельностью. Ибо «в одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань».

Ирина в итоге разводится со своим обкомовским и очень престижным, но, увы, неверным мужем. Разладились отношения Анны сразу с двумя претендентами на ее руку и сердце. Неудачу терпит и брак Екатерины. После смерти мужа-милиционера остается мамой-одиночкой Соня.

Нет, они так не хотели – просто по-другому не получилось. Это их выбор – скажете вы и правы, наверное, будете. Но ведь одаренность, гениальность, особое чутье даются человеку свыше вне зависимости от пола. Они и вериги, и судьба, и сумеречная зона, в которую непосвященным хода нет. Потому что только сверхспособности позволяют аналитикам за убийством по банальным, на первый взгляд, мотивам просчитать подоплеку куда более глубокую и страшную.

Так, в Пятигорске, куда подруги приехали на свадьбу Анны с Проскуриным, им приходится вместо торжества расследовать убийство товарища по ГРУ капитана Михеева. Ниточки ведут во времена войны по следам участников истории, к деятельности немецкой диверсионной группы. Потом страсти закипают вокруг покушения на кинозвезду 50-х Михаила Кипелова. На поверку он оказывается Мойшей Кипельманом, всю семью евреев фашисты расстреляли в 1942-м, но осталась жива сестра, ради которой Мойша, «перелицованный» после войны в Михаила, и приехал в Пятигорск. Расследование убийств, следующих далее чередой, позволяет им выйти на преступления особой тяжести. Так, бессердечными, расчетливыми убийцами оказываются и профессор-химик Васин (известный в научном мире своими исследованиями в области синтетических материалов), и милая девушка Искра, выдавшая себя за дочь дипломата Градова, которую он потерял во время эвакуации из блокадного Ленинграда.

Из маминого альбома

Есть и еще одна причина, по которой женщины смотрят «Шифр» затаив дыхание, – точность воспроизведения эпохи. Уличные локации, интерьеры квартир, костюмы, внешний вид сыщиц. Когда в кадре мелькнула пачка папирос «Ява», не поленилась, стала искать такую в каталоге табачных изделий СССР середины 50-х. И нашла!

Ради достоверности роли Ирины Марьяна Спивак, левша от природы, научилась писать правой рукой: в те годы в школе детей переучивали.

Специально для героини Яны Дюбуи изготовили валяные сапожки на каблучке, какие носили модницы послевоенной страны. Подлинное ретро середины 50-х не дает зрителям, и особенно зрительницам 40+, нажать escape на пульте.

И до «оверсайзов» с «унисексиками» еще далеко. В моде одежда, которая подчеркивает лаконичную брутальность мужчин, очарование женщин. И волшебник белый воротничок, конечно! Тот, который делает стильным платье самого невзыскательного кроя.

Икона стиля – статная, прекрасно одетая, как и подобает обкомовской жене, Ирина Зимина. Невесомые полупрозрачные блузочки очень к лицу стройняшке Ане Дорофеевой. И эти каблучки-рюмочки, и костюмы, элегантные не по эпохе…

Все это я вижу в альбоме мамы (после ее смерти он живет теперь в моем доме). Вот они с подружкой – обеим чуть за двадцать, кое-как накопив денег на поездку в Ленинград, красуются на Аничковом мосту. На маме плащ, который она называла пыльником – он только от пыли и ветра защищал, не от дождя, так как сшит без подклада. А на маминой подружке – шляпка, прозванная в народе менингиткой. Она не закрывает ни голову, ни уши, но красавицы носили такие даже зимой. И часто простывали, конечно, о чем вполне красноречиво говорит название. Спасибо создателям сериала за это путешествие в эпоху молодости наших родителей.

Осенью прошлого года завершены съемки уже четвертого сезона. Продюсеры обещают выход к концу 2024-го. Им ничего не пришлось придумывать по поводу отсутствия Сергея Пускепалиса. Он ушел в финале третьего и по сюжету (уволился из органов), и по судьбе.

Спойлер: героинь-подруг мы увидим в новом качестве – офицерами-шифровальщиками аналитического отдела, созданного в МУРе специально под эту группу.

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Взято отсюда.

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