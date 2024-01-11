Какие трассы перекрыли в Алтайском крае из-за бури (да, опять)

Синоптики спрогнозировали новый ураган

В Алтайском крае из-за непогоды снова перекрыли ряд ключевых трасс, говорится на сайте «Автодора».

Речь идет о следующих дорогах:

А-321, от Барнаула до села Кулунды, от 19-го до 284-го км;

А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан от с. Поспелиха до с. Веселоярск Рубцовского района (граница с Казахстаном), с 213-го до 337-го км;

К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница НСО, от г. Змеиногорска до с. Михайловка Михайловского района, с 0-го до 195-го км;

К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан, от с. Курья, с 64-го до 169-го км;

К-21 Рубцовск — Угловское — Михайловское, в границах Рубцовского района, с 7-го по 47-й км.

В ближайшие часы погода в крае ухудшится. Синоптики краевого Гидрометцентра прогнозируют дожди и мокрый снег. Ветер усилится до 33 метров в секунду.

Кроме того, на дорогах гололед и снежные заносы. Подробнее о том, чего ждать от природы, NGS22.RU уже писал. Ранее в Алтайском крае ввели режим повышенной готовности.

Синоптики надеются, что будущий ураган будет не такой силы, как осенний. Напомним, в октябре прошлого года стихия сносила всё на своем пути. Были пострадавшие и погибшая. Подробнее — по ссылке.

Недавно NGS22.RU публиковал советы от спасателей о том, как спастись во время бури. Самые важные — тут.

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11.01.2024