Какие трассы в Алтайском крае перекрыли из-за непогоды — в регионе штормовое предупреждение

Сотрудники регионального МЧС просят жителей отложить дальние поездки

Сегодня, 2 января, из-за штормового предупреждения в Алтайском крае перекрыли крупные трассы. Об этом говорится на сайте «Алтайавтодора». Речь идет о следующих дорогах:

К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»;

участок от Змеиногорска до Рубцовска.

Дороги перекрыли из-за плохой видимости, порывистого ветра до 20 метров в секунду и метели. В краевом «Автодоре» предупреждают о высоких рисках ДТП.

В Алтайском крае резко ухудшилась погода. На сайте регионального Гидрометцентра говорится о штормовом предупреждении. Оно продлится как минимум сутки — до 3 января.

Синоптики прогнозируют мокрый снег, метели, гололед и снежные заносы. Ветер усилится до 23 метров в секунду. На сайте регионального управления МЧС пишут:

— При осадках, ухудшающих видимость, при движении на автомобиле следует особенно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Следите за информацией о состоянии дорог. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

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03.01.2024