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Какие языки программирования используют для анализа данных?

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Рассказываем, как обучиться востребованной профессии

Какие языки программирования используют для анализа данных?

Программист / Фото: freepik.com

Аналитика данных ­– процесс извлечения полезной информации для принятия обоснованных решений. Программирование для анализа данных доступно для изучения практически каждому человеку вне зависимости от опыта в сфере IT*. Рассмотрим основные языки программирования, которые используют в аналитике, а также преимущества получения популярной и востребованной профессии. 

Языки программирования, используемые в аналитике

Чаще всего используют:

1. Python*. Один из самых распространенных языков программирования. Его ценят за простоту, хорошую читаемость кода, удобную визуализацию, легкость работы с данными.

2. SQL* ­– это язык запросов для работы с реляционными базами данных. Инструмент помогает извлекать информацию и совершать с ней различные операции.

3. Java*. Еще один универсальный язык, позволяющий работать с высокой скоростью и производительностью. Владеющие языком Java работают с большими данными и создают ПО и приложения.

4. R*. Один из самых удобных языков для проведения различных научных и статистических исследований. Включает огромное количество готовых инструментов для анализа. Из плюсов – распространенность и отличные возможности для визуализации данных.

5. Julia* ­– относительно новый язык программирования, стремительно набирающий популярность. Наиболее распространен в научном и аналитическом сообществе.

Освоить новую профессию можно в короткие сроки, не отрываясь от своей текущей работы или учебы.

Аналитика данных как профессия

Сегодня практически каждая крупная компания хранит огромные массивы данных. Те, кто умеет их изучать и анализировать, извлекая из этого коммерческую пользу, могут рассчитывать на высокооплачиваемую должность и карьерный рост.

Можно работать продуктовым аналитиком, финансовым аналитиком, бизнес-аналитиком, аналитиком данных. Еще один плюс: работать можно, в том числе, удаленно и по свободному графику.

* IT (“АйТи”); Python (“Пайтон”);  SQL (“ЭсКюЭл”); Java (“Джава”); R (“Ар”); Julia (“Джулия”).

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