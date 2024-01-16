Какие заболевания и как можно предотвратить?

С 15 по 21 января 2024 года Минздрав России проводит Неделю профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

Хронические неинфекционные заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации. На долю смертей от этих заболеваний приходится порядка 70% всех случаев, из которых более 40% являются преждевременными.

Какие заболевания относятся к хроническим неинфекционным? Как образ жизни может повлиять на их развитие? И можно ли их избежать? Подробнее об этом мы попросили рассказать к.м.н., главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Алтайского края, главного врача Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяну Репкину:

– Согласно определению ВОЗ, хронические неинфекционные заболевания — это болезни, характеризующиеся продолжительным течением и являющиеся результатом воздействия комбинации генетических, физиологических, экологических и поведенческих факторов.

К основным типам относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет.

50% вклада в развитие этих заболеваний вносят основные 7 факторов риска: курение, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточное потребление алкоголя, повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень холестерина в крови, ожирение.

Очевидно, что самым действенным методом профилактики развития является соблюдение принципов здорового питания, повышение физической активности и отказ от вредных привычек.

Важнейшую роль в профилактике заболеваний играет контроль за состоянием здоровья, регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

Основные рекомендации для профилактики заболеваний:

– Знать свои показатели, характеризующие здоровье (уровень холестерина в крови, уровень артериального давления, уровень глюкозы в крови, индекс массы тела, окружность талии);

– Регулярно проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию;

Правильно питаться:

1) Ограничить потребление соли (до 5 г/сутки – 1 чайная ложка без верха);

2) Увеличить потребление фруктов и овощей (не менее 400–500 гр. в день – 5 порций);

3) Увеличить потребление продуктов из цельного зерна, бобовых для обеспечения организма клетчаткой;

4) Снизить потребление насыщенных жиров и отказаться от потребления трансжиров. Рацион должен содержать достаточное количество растительных масел (20–30 г/сутки), обеспечивающих организм полиненасыщенными жирными кислотами (рыба не менее 2 раз в неделю, желательно жирных сортов);

5) Ограничить потребление продуктов, содержащих добавленный сахар (сладкие газированные напитки, мороженое, пирожное и др. сладости).

– Не курить;

– Отказаться от потребления спиртных напитков;

– Быть физически активным:

1) Взрослые люди должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям средней интенсивности или не менее 75 минут в неделю занятиям высокой интенсивности;

2) Каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут;

3) Увеличение длительности занятий средней интенсивности до 300 минут в неделю или до 150 минут в неделю высокой интенсивности необходимо для того, чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья;

4) Необходимо чередовать анаэробные (силовые) и аэробные (кардио) нагрузки (аэробные нагрузки – 5-7 раз в неделю, анаэробные нагрузки – 2-3 раза в неделю).

Подготовлено пресс-службой Министерства здравоохранения Алтайского края.

Взято отсюда.

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