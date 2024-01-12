Какие законодательные новшества вступили в силу в 2024 году

Наступивший год приготовил для жителей России множество законодательных новшеств. Пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета теперь сохраняется, повторное профобучение для детей-сирот стало бесплатным, а банки будут обязаны информировать о полной стоимости кредита. О самых актуальных нововведениях читайте в нашей подборке.

Вступили с 1 января: Бессрочное право

Отныне механизм кредитных каникул для потребительских кредитов будет действовать на постоянной основе. До этого обратиться за такой мерой можно было до конца 2023 года при условии, что договор заключен до 1 марта 2022 года. Если, например, человек заболел, потерял работу, и его среднемесячный доход упал больше чем на 30%, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту.

По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору – снизить риск невозврата кредита.

Дополнительная поддержка

Граждане, заключившие договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом в период 2024–2026 годов и уплатившие взносы в сумме не менее 2 тыс. рублей в год, могут получить дополнительную финансовую стимулирующую поддержку от государства в течение трех лет.

Выплата остаётся

Отныне право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае выхода родителей из декретного отпуска до достижения чадом возраста полутора лет. Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь молодых мам. Средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тыс. рублей.

Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном это связано с тем, что семье не хватает средств. Ранее, вернувшись на работу, мама автоматически теряла право на выплату. Принятые Госдумой поправки позволили сохранить выплаты.

Уведомление о риске

При кредитовании граждан банки и микрофинансовые организации обязали рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам уходит более 50% доходов.

Теперь без НДФЛ

С выплат к званию «Мать-героиня» и ордену «Родительская слава» перестали взимать подоходный налог. НДФЛ также перестали облагаться доходы в виде премий, грантов, подарков и призов, полученных на региональных и местных конкурсах и соревнованиях. Отменен налог в 13% при выплате матпомощи студентам колледжей и вузов.

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей, а орден «Родительская слава» полагается семьям, в которых растет не менее семи ребятишек. Председатель Госдумы отметил, что такие семьи являются примером для подражания. Полученные средства они могут направить на образование детей, улучшение жилищных условий, покупку необходимого. И правильно, чтобы с заслуженной награды налог не взимался.

Проактивно

В беззаявительном порядке стали назначать социальную и страховую пенсии по потере кормильца, а также соцпенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Установлен беззаявительный порядок перерасчета фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.

Отмена госпошлины

Лиц, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь, в частности, малоимущих граждан, освободили от уплаты пошлины за нотариальное удостоверение доверенности. Это могут быть доверенности на представление интересов граждан в судах, других организациях и органах.

Стали едиными

Правительство унифицировало требования к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании соцконтракта, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. Расширился перечень лиц, которые не включаются в состав семьи при расчете среднедушевого дохода. Подать заявление о назначении помощи можно через портал «Госуслуги».

Бесплатно дважды

Дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты получили возможность пройти бесплатное повторное профессиональное обучение по должности служащего или профессии рабочего. Это касается также детей-сирот с ОВЗ. Они будут получать выплаты на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячное пособие в течение всего времени обучения.

Новая редакция

С начала года в силу вступил обновленный закон о занятости. Он предусматривает новое правовое регулирование отношений в сфере занятости населения и систематизирует меры государственной поддержки граждан, ищущих работу. Предыдущая версия закона о занятости разрабатывалась 30 лет назад.

Господдержка волонтёров

Стал известен конкретный перечень мер поддержки волонтеров. Им будут оплачивать расходы на обучение и медицинские услуги, необходимые для добровольческой деятельности. У них появится единый нагрудный знак. Цели добровольческой деятельности расширяются. Например, в них войдет участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших защитников Отечества.

Сохранение культуры

В нашей стране создадут государственную информационную систему в сфере сохранения культурных ценностей. Туда войдут реестры экспертных заключений, разрешений на вывоз культурных ценностей и реестр паспортов, экспертов по культурным ценностям, а также единая база данных о музыкальных инструментах и смычках.

Утилизация упаковки

Обновлена система ответственности производителей за выпущенную в оборот упаковку. Ответственность за ее утилизацию власти перенесли на производителей и импортеров. Они будут самостоятельно платить экологический сбор и утилизировать отходы. В Госдуме отметили, что нормативы по утилизации будут расти поэтапно.

Биометрия по желанию

Жители России получили возможность как давать, так и отзывать согласие на размещение и обработку их биометрических персональных данных в Единой биометрической системе через сайт «Госуслуги». Требование о блокировании, удалении и уничтожении биометрических персональных данных можно направить оператору ЕБС на портале.

Для адаптации

В России введен институт пробации – совокупности мер в отношении осужденных и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов, ресоциализацию. Нормы закона будут способствовать эффективной адаптации осужденных.

С 5 января: Депортация иностранцев

Не более 90 суток с вынесения постановления о выдворении будут держать в спецучреждениях депортируемых из России иностранцев и лиц без гражданства. Суд имеет право заменить это наказание штрафом, учитывая наличие жилья, семейное положение, поведение, род деятельности, продолжительность жизни в РФ и другие обстоятельства.

С 7 января: Отдельная привилегия

Высококвалифицированные специалисты, которые проработали в России не менее двух лет, и члены их семей, имеющие вид на жительство, будут получать бессрочный ВНЖ.

Вступит с 21 января: Полноценное информирование

В расчет полной стоимости кредита банки будут обязаны включать любые платежи заемщика в пользу кредитора или третьих лиц, если это влияет на выдачу кредита или его условия. Кроме того, банк будет информировать о праве заемщика отказаться от любой дополнительной услуги. Это позволит точнее оценивать свои финансовые возможности при заключении кредитного договора.

ШИРЯЕВА Ксения Еще читают

Взято отсюда.

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