Дракон Смауг Фото: скрин кадра из фильма "Хоббит"
“Великая солнечная буря”, катастрофы и эпидемии, сильный лидер: какие предсказания делали провидцы и ясновидящие на 2024 год
В Сети есть множество предсказаний на 2024 год, которые приписывают Нострадамусу, Ванге, Мессингу и другим известным “пророкам”. Подборку предсказаний приводит НТВ.
- Нострадамус предсказывал, что в 2024 году мир захлестнет волна катастрофических событий.
- Согласно пророчеству Ванги, 2024 год станет годом лидера, который покажет путь всем остальным. В Европе и Америке же будет большая смута, из-за которой произойдет перераспределение ресурсов. А еще ясновидящая боялась беды из космоса – “великой солнечной бури”.
- Вольф Мессинг предупреждал: в 2024 году мир ждут масштабные эпидемии.
- Абигья Ананд считает, что 2024-й станет годом больших испытаний. По его словам, население планеты ждет такое количество потрясений, что это заставит задуматься даже самых ярых скептиков.
- Каедэ Убер предсказала страшную катастрофу, которую она называла “красным заревом”, пришедшую из треугольника Турция — Сирия — Алжир.
Взято отсюда