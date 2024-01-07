Дракон Смауг Фото: скрин кадра из фильма "Хоббит"

“Великая солнечная буря”, катастрофы и эпидемии, сильный лидер: какие предсказания делали провидцы и ясновидящие на 2024 год

В Сети есть множество предсказаний на 2024 год, которые приписывают Нострадамусу, Ванге, Мессингу и другим известным “пророкам”. Подборку предсказаний приводит НТВ.

Нострадамус предсказывал, что в 2024 году мир захлестнет волна катастрофических событий.

Согласно пророчеству Ванги, 2024 год станет годом лидера, который покажет путь всем остальным. В Европе и Америке же будет большая смута, из-за которой произойдет перераспределение ресурсов. А еще ясновидящая боялась беды из космоса – “великой солнечной бури”.

Вольф Мессинг предупреждал: в 2024 году мир ждут масштабные эпидемии.

Абигья Ананд считает, что 2024-й станет годом больших испытаний. По его словам, население планеты ждет такое количество потрясений, что это заставит задуматься даже самых ярых скептиков.

Каедэ Убер предсказала страшную катастрофу, которую она называла “красным заревом”, пришедшую из треугольника Турция — Сирия — Алжир.

Взято отсюда