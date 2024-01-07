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Каким будет 2024 год Дракона? Предсказания знаменитых провидцев

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Каким будет 2024 год Дракона? Предсказания знаменитых провидцев

Дракон Смауг Фото: скрин кадра из фильма "Хоббит"

“Великая солнечная буря”, катастрофы и эпидемии, сильный лидер: какие предсказания делали провидцы и ясновидящие на 2024 год

В Сети есть множество предсказаний на 2024 год, которые приписывают Нострадамусу, Ванге, Мессингу и другим известным “пророкам”. Подборку предсказаний приводит НТВ.

  • Нострадамус предсказывал, что в 2024 году мир захлестнет волна катастрофических событий.
  • Согласно пророчеству Ванги, 2024 год станет годом лидера, который покажет путь всем остальным. В Европе и Америке же будет большая смута, из-за которой произойдет перераспределение ресурсов. А еще ясновидящая боялась беды из космоса – “великой солнечной бури”.
  • Вольф Мессинг предупреждал: в 2024 году мир ждут масштабные эпидемии.
  • Абигья Ананд считает, что 2024-й станет годом больших испытаний. По его словам, население планеты ждет такое количество потрясений, что это заставит задуматься даже самых ярых скептиков.
  • Каедэ Убер предсказала страшную катастрофу, которую она называла “красным заревом”, пришедшую из треугольника Турция — Сирия — Алжир.

Взято отсюда

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