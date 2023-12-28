Каким был уходящий год для сельского хозяйства Алтайского края?

Результат был чуть ниже прошлого и позапрошлого.

Пшеница, рожь, овёс, подсолнечник, соя, чечевица, масличный и волокнистый лён, сахарная свёкла. Знаменитая фирменная культура – алтайская гречиха. 929 тысяч тонн – на 100 тысяч больше прошлогоднего, и рекорд за всю историю нашего региона. При этом непогода, засуха весной и дожди осенью внесли коррективы, пострадало качество пшеницы. Алтайский филиал Центра оценки качества зерна проверяет всю продукцию на экспорт. В этом сезоне здесь наблюдали, как многолетний лидер, импортёр алтайского зерна Казахстан, медленно, но верно уступает пальму первенства Китаю. Кроме пшеницы, чечевицы и сои в Поднебесную аграрии края продают лён, рапс, растительное масло, а также муку, макароны, крупы и ещё 16 наименований продуктов переработки пищепрома, что приносит прибыль и загружает работой целую отрасль. Благодаря учёным федерального Алтайского научного Центра агробиотехнологий, для климата Алтайского края вывели новые высокоурожайные сорта пшеницы и сои. Их тиражируют элитносеменоводческие хозяйства. Кстати, в отрасли животноводства похожая картина. Из Барнаула продают элитное семя и эмбрионы животных-рекордисток. Именно такие необходимы на новых мега-фермах. Договор о строительстве такого комплекса на 3700 голов 20 декабря инвесторы проекта подписали с Правительством региона. Высокая стоимость кормов и низкая цена молока сделали производство нерентабельным, поэтому на личных подворьях края избавляются от коров. Ставка на крупные проекты позволила региону в общем сохранить дойное стадо и даже нарастить выпуск продукции.

Дмитрий Клишин

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости горного алтая последние свежие ,