Каким должен быть защитник Отечества

Уж так повелось: от сей поры до обозримого прошлого нет у России – от прадедов – поколения, на долю которого не выпало бы войны. Ну что поделать, если время от времени ломятся к нам европы разные да гегемоны заморские. Не оставляют в покое, норовят на себе проверить, не иссякла ли силушка русская, богатырская.

Помню, как на школьном уроке мужества году этак в 80-м ветеран без руки, которую потерял на Курской дуге, рассказывая о Великой Отечественной, сказал гордо и уверенно: «Дети, войны больше не будет. Никогда. Мы заплатили по счетам». А уже начинался Афганистан.

Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин

Взрослея, каждый из нас, кого коснулась эта история, многое переосмысливает – и про патриотизм, и про реальное право называться защитником Отечества, и про национальные скрепы, вызывающие у душевно больных кривую ухмылку. Жизнь и это поправит, у каждого свой путь. У одних –чигирями да окраинками, у других – напрямки. Вглядитесь в лица мужчин, запечатленные нашим зорким Андреем Каспришиным. Ветераны Великой Отечественной, «афганцы», «чеченцы» и совсем молодые фронтовики… Седые и юные, серьезные и улыбчивые. Не бегавшие от испытаний, не искавшие гражданства «государств», само существование которых лишь на доброй воле России держится. Защитники наши. Родные. Отважные. Любимые. В ваших глазах нет страха. Только надежда. Только вера в мощь и былинное величие своей страны. С праздником! Троекратное «ура»!

Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин Фото: Андрей Каспришин

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Взято отсюда.

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