Какими необычными именами назвали новорождённых в Алтайском крае этим летом

В управлении юстиции региона рассказали, какими именами реже всего называли новорожденных в июне и июле.

Так, самые редкие имена в июне среди мальчиков – Валериан, Ларион, Лионель, Феликс, Милан, среди девочек – Амелия, Доминика, Мишель, Моника, Эльза.

В июле мальчиков реже всего называли именами Диомир, Доброяр, Леон, Мир, Эвальд, девочек – Бэлла, Доротея, Виолина, Серафима и Эллада.

Чаще всего мальчиков в Алтайском крае называют именами Артём, Мирон, Александр, Дмитрий, Иван и Кирилл, среди девочек популярны имена София, Виктория, Варвара, Полина, Ева, Анна и Мария.

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