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Какими проектами запомнился задержанный замглавы мэрии Барнаула Шеломенцев

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Антон Шеломенцев в барнаульской мэрии дослужился до заместителя главы администрации

Какими проектами запомнился задержанный замглавы мэрии Барнаула Шеломенцев

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева задержали 11 января. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю. Amic.ru вспомнил, какими проектами запомнился чиновник.

Мост на Новом рынке

Шеломенцев курировал реконструкцию путепроводов на Новом рынке, которая длилась полтора года – с мая 2022-го по 30 ноября 2023 года. Он был одним из тех людей, которые принимали ключевые решение по обновлению моста и организации движения на время работ. А именно было решено полностью снести старые путепроводы и построить новые.

Для трамваев построили кольца, схему общественного транспорта изменили, автобусы пустили по проспекту Калинина, троллейбусы перестали ездить в центре. Для автобусов и маршруток организовали выделенные полосы. Их сохранили и после окончания работ на мосту.

Как шла реконструкция путепроводов, подробнее читайте здесь.

Благоустройство парков

Шеломенцев курировал и благоустройство барнаульских парков, которое удавалось проводить по нацпроекту “Комфортная городская среда”. За время его работы прошло четыре этапа благоустройство “Изумрудного”, два этапа обновления “Юбилейного”, полная реконструкция “Центрального”. В парках появились новые дорожки, освещение, скамейки и многое другое, в “Центральном” обновили фонтан, а в “Изумрудном” реконструировали пруд.

В следующем году будет благоустроен и барнаульский парк имени Ленина, продолжится благоустройство “Юбилейного”.

Ремонт дорог

Дорожное строительство также шло в основном по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Например, удалось отремонтировать участок Змеиногорского тракта от Аванесова до Южного тракта, сделать новую дорогу на ул. Сиреневой, построить дорогу в Северном Власихинском проезде и так далее.

Проблемы с общественным транспортом

Проблемы с общественным транспортом так и остались нерешенными. Жители продолжали жаловаться в соцсетях на плохое состояние автобусов и на долгое ожидание транспорта. При этом цена проезда в автобусах росла. В январе 2024-го на нерегулируемых маршрутах она достигла 35 рублей, на регулируемых тариф также должен увеличиться в начале этого года.

Кроме того, при Шеломенцеве многие маршруты лишились перевозчиков. К концу 2023 года мэрия Барнаула искала перевозчиков сразу на 18 регулируемых маршрутов, писал “Вечерний Барнаул”.

Кто такой Шеломенцев?

Антон Шеломенцев работал в мэрии Барнаула с 2012 года. Замещал должности ведущего, главного специалиста и начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

В 2017 году стал председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. 20 января 2022-го чиновника назначили заместителем главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту.

За что задержали Шеломенцева?

По данным следствия, Шеломенцев, работая председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку 2 млн рублей от предпринимателя, который занимался пассажирскими перевозками. За эти деньги чиновник должен был оказывать покровительство предприятиям бизнесмена и обеспечивать возможность на беспрепятственной основе перевозить пассажиров по выбранным маршрутам. При этом у компаний не было автобусов, способных возить пассажиров на этих направлениях.

В ближайшее время следователи направят ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. В отношении руководителя, который дал взятку Шеломенцеву, следователи возбудили уголовное дело. Сейчас оно расследуется.

горняк

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