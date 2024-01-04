Секреты традиционного рождественского стола
Уже скоро, 7 января, православные будут отмечать Рождество, традиционными блюдами которого считаются сочиво, узвар и вареники с картошкой. Так как этот важный праздник уже практически на носу, мы решили опубликовать несколько рецептов, которые пригодятся тем, кто хочет соблюсти все кулинарные рождественские традиции.
Сочиво
Что потребуется?
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Изюм — 1/2 ст.
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Зёрна пшеницы — 1 ст.
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Мёд — 1 ст.
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Грецкие орехи очищенные — 1 ст.
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Мак — 3 ст. л.
Как готовить?
Пшеничные зёрна промыть, пересыпать в посуду для приготовления, залить водой в соотношении 1:2, закрыть крышкой и поставить в разогретую до 150 градусов духовку до полного впитывания воды. Разогреть на плите мёд, влить в него 3-5 ст. л. воды. Залить горячей водой изюм и оставить на 20-30 минут, после слить воду и просушить. Мак залить кипятком на 20 минут, откинуть на сито и растереть в ступке. Орехи измельчить. Готовые пшеничные зёрна полить горячим мёдом, перемешать с изюмом, орехами и маком. Подавать сочиво тёплым.
Сочиво или кутья — это сок из семян, который используют для приправы, вместо масла, а также пища, приправленная этим соком. Чаще всего готовят это блюдо из обваренных зёрен пшеницы, иногда риса или чечевицы, смешанных с семенным (маковым, миндальным или ореховым) соком и мёдом.
Узвар
Что потребуется?
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Смесь из сухофруктов — 200 г
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Вода — 3-4 л
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Сахар — 6-8 ст. л.
Как готовить?
Сухофрукты промыть и залить водой. Дать настоятся в течение четырёх часов. После поставить на плиту и довести до кипения на среднем огне. Добавить сахар. Довести ещё раз до кипения, накрыть крышкой, снять с плиты и перед подачей на стол остудить.
Узвар — напиток, получаемый с помощью кипячения воды с травяными, плодово-ягодными или винными добавками. Название происходит от слова «заваривать», так как сухофрукты только доводят до кипения.
Вареники с картофелем
Что потребуется?
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Картофель — 500 г
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Мука — 250-270 г
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Яйца — 2 шт.
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Молоко — 100 мл
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Лук репчатый — 2 шт.
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Масло растительное — 50 мл + 1 ст. л.
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Масло сливочное — 50 г
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Сахар — 2 ст. л.
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Зелёный лук для подачи
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Соль по вкусу
Как готовить?
Картофель очистить и сварить до готовности. Смешать просеянную муку с солью, яйцами, молоком и 2 ст. л. растительного масла. Вымесить однородное тесто, накрыть и оставить на 30 мин. Лук очистить и мелко нарезать. Половину измельчённого лука обжарить в оставшемся растительном масле, 6 мин. Картофель размять в пюре со сливочным маслом. Добавить обжаренный лук, посолить, поперчить и перемешать. Оставшийся лук обжарить в 1 ст. л. сливочного масла, 10 мин. Добавить сахар и готовить, пока он полностью не растает. Снять с огня, переложить в миску и оставить в тёплом месте. Тесто раскатать в тонкий пласт. Вырезать из него кружки диаметром примерно 7 см. Разложить по кружкам начинку, сложить их пополам и влажными руками защипать края. Выложить вареники в кипящую подсоленную воду. Когда они всплывут, варить ещё 3 мин. Готовые вареники поместить в миску с карамелизованным луком, перемешать и подать к столу. Можно присыпать тонко нарезанным зелёным луком.
новости горняк
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