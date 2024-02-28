Какое женское белье мужчины считают самым манящим: без финтифлюшек не обойтись

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28 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Исследователи опирались на опрос среди сильного пола. Пишет WDAY.ru.

Издание The Huffington Post провело исследование, пытаясь понять, какое белье предпочитают видеть мужчины на женщинах.

И если вы надеялись, что мужчины млеют от дам в уютной «хэбэшечке», то абсолютно напрасно.

Мужчин максимально привлекают дамы, облаченные в шелковые трусики и лифчики красного или черного цвета с обилием кружев, оборок, рюш и прочей дребедени, которая делает белье манящим и одновременно неудобным.

Что касается фактуры, то, по мнению мужчин, белье должно быть необычным и интересным. Простые модели без рисунка, кружев, страз или бантиков им кажутся скучными.

ФотоLegion Media/Wavebreak Media Ltd

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Автор: glavred

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