Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Какого числа будет Крещение Господне в 2024 году и как отмечают этот день?

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Споры о том, обязательно ли окунаться в прорубь, разгораются каждый год

Какого числа будет Крещение Господне в 2024 году и как отмечают этот день?

Фото: amic.ru

Вскоре после Рождества Христова православные всего мира отмечают еще один важный праздник – Крещение Господне. Торжественная дата посвящена крещению Иисуса в реке Иордан. В честь этого великого библейского события верующие окунаются в водоемы. Так делают даже в России, несмотря на морозы.

Какого числа Крещение будет в 2024 году и как принято отмечать этот праздник, читайте в материале amic.ru.

1

Когда Крещение в 2024 году?

19 января. Дата Крещения не меняется год от года: его всегда отмечают в один и тот же день. В 2024-м православный праздник выпадает на пятницу. 2

Что это за праздник?

Крещение Господне – один из двунадесятых праздников, которые посвящены событиям жизни Иисуса Христа. 19 января православные всего мира чтят память о крещении Сына Божьего.

Как гласит Евангелие, Крестителем стал пророк Иоанн Предтеча. После долгих странствий по пустыне он добрался до реки Иордан. Там он стал рассказывать людям о покаянии и крещении. Многие, проникнувшись его проповедями, крестились прямо в реке.

В 30 лет к реке пришел и Иисус. Он сам попросил Иоанна крестить его. Пророк при этом удивился, что Иисус был абсолютно безгрешным. После крещения в реке Иордан к Иисусу явился Святой дух в образе голубя и воскликнул:

“Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Так была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая Троица: голос – Бог Отец, голубь – Бог Дух Святой, Иисус Христос – Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий”.После Крещения у Христа появились и собственные ученики, которые везде следовали за ним. А Крещение Господне стало важным христианским праздником, посвященным большому событию в истории православия. 

3

Как у православных принято отмечать Крещение Господне?

Самая главная традиция Крещения – великое водосвятие, которое совершают накануне, в Крещенский сочельник. Священники освящают купели, оборудованные возле храмов. В саму торжественную дату освящают все местные водоемы. После этого вода в освященных реках и озерах считается святой. Конечно, в реке Иордан, где крестился Иисус, вода была теплой. В России же в январе лютуют морозы, а реки и озера покрываются толстым слоем льда. Но православных это не останавливает. Во льду вырезают проруби в виде креста – иордани. Рядом ставят деревянные кресты, украшенные ледяными голубями – символами Святого Духа. Впрочем, сами богослужители гораздо более важной традицией считают особенную литургию. Службы по случаю Крещения Господня проводят во всех храмах. Только после этого прихожане отправляются к купели. 4

Обязательно ли окунаться в прорубь на Крещение?

Нет. Об этом говорят сами священники. Церковь не требует от прихожан окунаться в ледяную воду. Гораздо важнее очистить именно душу. А для этого нырять в прорубь не обязательно. С другой стороны, ныряние в воду без какой-либо духовной работы над собой вообще не имеет ничего общего с верой, говорят священники. Поэтому к повальной моде на крещенские купания многие богословы относятся скептически. И не забывайте, что окунание в прорубь может быть опасным для здоровья неподготовленного человека. Поэтому лучше всего заранее проконсультироваться с врачом.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Полиция в Петербурге проведет проверку после драки в ТЦ

10.01.2024

 Новости

В поезде “Москва — Чита” умерла семимесячная девочка

10.01.2024

 Новости

На Кубани водителя уволят за высадку подростка из автобуса

10.01.2024

 Новости

На Курилах произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

10.01.2024

 Новости

Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение

10.01.2024

 Интересное

Рождественский мясоед, или Домочадцев день отмечают 10 января

10.01.2024

 Интересное

Ловите вдохновение. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 января

10.01.2024

 Интересное

Какого числа будет Крещение Господне в 2024 году и как отмечают этот день?

10.01.2024

 Интересное

Барнаульцы пожаловались на открытый погреб по пути в школу

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix