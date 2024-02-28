Какого числа будет Прощеное воскресенье в 2024 году

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Прощеное воскресенье – церковный праздник, который православные христиане отмечают в последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день в храмах совершают особый Чин прощения
Прощеное воскресенье – последний день Масленичной недели и последнее воскресенье перед Великим постом. Даты всех этих событий зависят от Пасхи и поэтому ежегодного немного сдвигаются.
В 2024 году Прощеное воскресенье – 17 марта.
Прощеное воскресенье олицетворяет главную ценность, которую несет православная религия, – способность не таить в себе злобы и прощать обиды.
Главная традиция этого дня – искреннее попросить прощения у всех, кого мог обидеть, и самому простить обидчиков.
История Прощеного воскресенья корнями уходит в древность, к палестинским монахам из лавры Святого Саввы. На время Великого поста они поодиночке уходили молиться в пустыню. Это было опасно для жизни.
Монахи могли погибнуть от голода или лап диких зверей. Поэтому накануне поста они прощались, как в последний раз, ведь они действительно могли больше не увидеться. Они просили друг у друга прощения и сами прощали.
В православной церкви в последний день перед Великим постом учредили специальный Чин прощения. Вечером на богослужении и священники, и прихожане испрашивают друг у друга прощения.
На обращение с просьбой о прощении принято отвечать: “Бог простит, и я прощаю”.
Взято отсюда.
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