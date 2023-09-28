Какого числа День матери в России и какие у него главные символы

Мать. Семья. Ребенок Фото: Unsplash.com

Активнее всего ко Дню матери в России готовятся школьники. Они рисуют стенгазеты и готовят самодеятельные концерты. Взрослые и студенты же дарят мамам цветы и подарки и обязательно приходят в гости

Рассказываем, когда День матери в 2023 году в России и в мире и как его принято отмечать.

Какого числа День матери – 2023 в России

День матери россияне отмечают в последнее воскресенье ноября, поэтому его дата каждый год немного сдвигается.

Российский День матери в 2023 году – 26 ноября.

Когда Международный день матери

День матери (Mother’s Day) во многих странах мира празднуют во второе воскресенье мая. Международный день матери в 2023 году отмечали 14 мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии.

Мать. Семья. Ребенок Фото: Unsplash.com

Символы и традиции Дня матери в России

День матери – один из любимых праздников россиян. Символами праздника считаются плюшевый медведь и незабудка.

Цветок, по поверьям, наделен силой возвращать память людям, которые забыли о своих близких

В День матери маленькие дети обычно дарят своим мамам подарки, сделанные своими руками.

В России проводятся социальные акции, раздаются листовки и поздравительные открытки в общественных местах. Различные организации читают лекции на тему материнства. Во многих регионах к празднику приурочивают вручение матерям грамот, орденов, медалей или денежных премий за достойное воспитание детей.

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