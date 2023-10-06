06.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Образование
Назван самый распространенный вид мошенничества в сфере бытовых услуг
Образование
Гладилин рассказал, от чего будет зависеть исход матча «Спартак» — ЦСКА
Образование
Певица Sia сняла фирменный парик после подтяжки лица у пластического хирурга
Новости Алтай
В Новосибирской области пассажир попытался изнасиловать проводницу в купе поезда
Новости Алтай
Шаманка Кажетта предсказала трем знакам зодиака финансовый рост до 2025 года
Новости Алтай
В Алтайском крае 6 октября потеплеет до +19 градусов

Коллекция категорий

Бизнес158 Новости
Здоровье334 Новости
Новости Алтай1447 Новости
Новости Горняк229 Новости
Образование169 Новости
Общество391 Новости
Объявления80 Новости
Политика315 Новости
Спорт225 Новости
Платим за интересные новости!

Какого числа День тренера в 2023 году и как чествуют спортивных наставников

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Тренер. Спорт Фото: Unsplash.com

День тренера – не официальный, но популярный в России праздник преподавателей спортшкол, фитнес-инструкторов, тренеров разных специализаций и направлений

В этот праздник атлеты чествуют своих тренеров и наставников.

Когда отмечают День тренера в 2023 году

Спортивных педагогов поздравляют ежегодно 30 октября. Эта дата, в отличие от многих других профессиональных праздников, не меняется.

День тренера – официальный праздник?

Нет. Официально День тренера не входит в список праздничных и памятных дат России. Однако его отмечают уже больше двадцати лет. В 1999 году Федерация спортивной и художественной гимнастики РФ выступила с инициативой выделить тренерам специальный день в году, и их идея “зашла” спортивному сообществу.

Кого и как поздравляют в День тренера

30 октября принято поздравлять всех тренеров, в том числе и детских наставников, учителей в спортивных школах, а также фитнес-инструкторов.

В спортивных учреждениях устаивают праздники, застолья, показательные выступления.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости