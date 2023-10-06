Какого числа День тренера в 2023 году и как чествуют спортивных наставников

Тренер. Спорт Фото: Unsplash.com

День тренера – не официальный, но популярный в России праздник преподавателей спортшкол, фитнес-инструкторов, тренеров разных специализаций и направлений

В этот праздник атлеты чествуют своих тренеров и наставников.

Когда отмечают День тренера в 2023 году

Спортивных педагогов поздравляют ежегодно 30 октября. Эта дата, в отличие от многих других профессиональных праздников, не меняется.

День тренера – официальный праздник?

Нет. Официально День тренера не входит в список праздничных и памятных дат России. Однако его отмечают уже больше двадцати лет. В 1999 году Федерация спортивной и художественной гимнастики РФ выступила с инициативой выделить тренерам специальный день в году, и их идея “зашла” спортивному сообществу.

Кого и как поздравляют в День тренера

30 октября принято поздравлять всех тренеров, в том числе и детских наставников, учителей в спортивных школах, а также фитнес-инструкторов.

В спортивных учреждениях устаивают праздники, застолья, показательные выступления.

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