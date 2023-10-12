Автомобиль. Дорога Фото: Unsplash.com

С Днем водителя в России принято поздравлять не только работников транспортной сферы, но и инструкторов автошкол, автомехаников и просто автомобилистов

День водителя (День автомобилиста, или День шофера) в России – практически народный праздник. Его отмечают не только работники транспорта, но и вообще все обладатели водительских прав.

Какого числа День водителя в России?

Дата Дня работников автомобильного и городского транспорта каждый год меняется, потому что привязана к календарю, а именно – к последнему воскресенью октября.

В 2023 году День автомобилиста выпадает на 29 октября.

Как отмечают День водителя в России

В этот день принято поздравлять профессиональных водителей, которые управляют автобусами, грузовиками, такси, а также автомехаников, инструкторов автошкол и так далее.

Поздравить с Днем водителя можно любым подарком, который соответствует предпочтениям человека. Это могут быть как аксессуары для комфорта в авто (накидки с подогревом, автомобильный холодильник или пылесос, митенки для вождения), так и нечто более практичное (навигаторы, коврики, чехлы).

Хорошим презентом практически для любого автомобилиста станут необычная подушка или забавная наклейка на автомобиль. Подойдет также автомобильная термокружка, медаль “Лучший водитель” или даже просто красивый брелок на ключи.

Источник

горняк

горняк локтевский