Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Какого числа россияне выходят на работу в январе 2024 года

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Какого числа россияне выходят на работу в январе 2024 года

Секретарь. Офис. Работа Фото: pixabay.com

Рассказываем, когда придется возвращаться к делам в январе 2024-го после недельных новогодних каникул и празднования Рождества

Длинные новогодние выходные понемногу подходят к концу. Напоминаем, когда выходить на работу, и публикуем график остальных праздничных выходных в 2024 году.

Когда на работу в январе 2024 года

Рабочие будни начнутся во вторник, 9 января.

Первая рабочая неделя года будет четырехдневной.

Календарь праздничных выходных на 2024 год

  • С 30 декабря по 8 января (новогодние каникулы).
  • С 23 по 25 февраля (пятница, суббота, воскресенье).
  • С 8 по 10 марта (пятница, суббота, воскресенье).
  • С 28 апреля по 1 мая (воскресенье, понедельник, вторник, среда).
  • С 9 по 12 мая (четверг, пятница, суббота, воскресенье).
  • 12 июня (среда).
  • С 3 по 4 ноября (воскресенье, понедельник). При этом суббота, 2 ноября, станет рабочей.
  • 29–31 декабря (воскресенье, понедельник, вторник). Суббота, 28 декабря, будет рабочей.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Настя Ивлеева опровергла заявление Собчак о своем отъезде в Дубай

07.01.2024

 Интересное

Девушка из Барнаула попыталась заработать на маркетплейсе и лишилась денег

07.01.2024

 Интересное

Массовая смертельная авария произошла на трассе в Зональном районе

07.01.2024

Thumbnail
Интересное

В МЧС поделились подробностями массовой смертельной аварии в Алтайском крае

07.01.2024

 Интересное

В 2024 году заработают новые правила, по которым банки возвращают деньги

07.01.2024

 Интересное

Рождество Христово: главные традиции великого праздника

07.01.2024

 Интересное

Елки-палки. Когда и как жители Барнаула могут избавиться от новогодних деревьев

07.01.2024

 Интересное

С частицами мощей. Что за чудотворную икону привезли в Барнаул и на сколько

07.01.2024

 Интересное

Каким будет 2024 год Дракона? Предсказания знаменитых провидцев

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix