Пасха. Яйца Фото: Pexels

Масленица, потом долгий Великий пост, потом Пасха – это календарный цикл из недели подготовки к посту, потом самого Великого поста, готовящего христиан к важному празднику, и пасхального торжества

Масленичная неделя подходит к концу. А значит, приближается длительный период строгих ограничений, установленный православной церковью для верующих, – Великий пост. Больше сорока дней верующие будут готовиться к празднованию православной Пасхи.

Какого числа начнется Великий пост – 2024

К празднованию Пасхи принято готовиться заранее – и телом и духом. Христиане стараются соблюдать строгий и долгий Великий пост.

В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая.

Верующие начинают поститься в понедельник, ровно за семь недель до Пасхи.

Какого числа православная Пасха – 2024

В 2024 году Пасху православные христиане отметят 5 мая.

Пасха считается праздником победы жизни над смертью. Главный смысл светлого праздника становится понятным, если вспомнить другое его наименование – Воскресение Христово.

В праздник верующие вспоминают величайшее чудо в христианской истории – Воскресение Иисуса Христа.

Взято отсюда