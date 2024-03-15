Пасха. Яйца Фото: Pexels
Масленица, потом долгий Великий пост, потом Пасха – это календарный цикл из недели подготовки к посту, потом самого Великого поста, готовящего христиан к важному празднику, и пасхального торжества
Масленичная неделя подходит к концу. А значит, приближается длительный период строгих ограничений, установленный православной церковью для верующих, – Великий пост. Больше сорока дней верующие будут готовиться к празднованию православной Пасхи.
Какого числа начнется Великий пост – 2024
К празднованию Пасхи принято готовиться заранее – и телом и духом. Христиане стараются соблюдать строгий и долгий Великий пост.
В 2024 году Великий пост продлится с 18 марта по 4 мая.
Верующие начинают поститься в понедельник, ровно за семь недель до Пасхи.
Какого числа православная Пасха – 2024
В 2024 году Пасху православные христиане отметят 5 мая.
Пасха считается праздником победы жизни над смертью. Главный смысл светлого праздника становится понятным, если вспомнить другое его наименование – Воскресение Христово.
В праздник верующие вспоминают величайшее чудо в христианской истории – Воскресение Иисуса Христа.
Взято отсюда