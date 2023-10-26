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Какой будет предстоящая зима в Алтайском крае. Прогноз

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Зима. Мороз. Снег Фото: Виталий Барабаш

В региональном Гидрометцентре, сославшись на сезонный прогноз, сообщили, что аномальных погодных отклонений в крае не ожидается

Предстоящая зима на территории Алтайского края обещает обойтись без существенных погодных аномалий. Соответствующий прогноз на совещании в мэрии Барнаула озвучил заместитель начальника краевого Гидрометцентра Александр Люцигер.

По словам представителя гидрометеорологической службы, согласно сезонному прогнозу, предстоящая зима будет без аномальных отклонений. При этом Александр Люцигер добавил, что в феврале 2024 года в регионе возможны более высокие средние температуры воздуха, чем обычно.

В данном случае стоит отметить, что непосредственно для Барнаула действуют следующие нормы средней месячной температуры.

  • Январь: -16,1 градуса
  • Февраль: -13,6 градуса
  • Март: -5,8 градуса
  • Апрель: +5 градусов
  • Май: +12,8 градуса
  • Июнь: +18,2 градуса
  • Июль: +20 градусов
  • Август: +17,6 градуса
  • Сентябрь: +11 градусов
  • Октябрь: +4,1 градуса
  • Ноябрь: -6,2 градуса
  • Декабрь: -13,1 градуса

Напомним, что ранее Гидрометцентр России опубликовал вероятностный прогноз на отопительный период 2023/2024 годов. Согласно предварительным данным федеральных синоптиков, декабрь 2023 года обещает быть в Алтайском крае холоднее, чем обычно.

Январь по температурам, исходя из долгосрочного прогноза, ожидается на уровне типичных для нашего региона значений. А вот заключительный зимний месяц, как было отмечено выше, действительно, может отметиться более теплой погодой, чем обычно.

“Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в большинстве регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, на юге Уральского федерального округа, в юго-западных и центральных регионах Сибирского федерального округа”, – говорилось в вероятностном прогнозе.

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