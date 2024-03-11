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“Какой же блин всухую?”: патриарх Кирилл призвал не чуждаться традиций

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"Какой же блин всухую?": патриарх Кирилл призвал не чуждаться традиций

При этом патриарх отметил, что провести масленичную неделю надо разумно и по-доброму

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не чуждаться традиций, радостей и веселья, которыми сопровождается Масленица, пишет портал spbdnevnik.

Однако в проповеди в храме Христа Спасителя уточнил, что делать это надо разумно и по-доброму.

“Пусть Господь всем нам помогает пройти эту последнюю седмицу перед Великим постом. Хотя она связана не с постным подвигом, но все-таки есть такие наши национальные традиции, которые сопровождают последнюю неделю перед постом особыми развлечениями и особой пищей в виде блинов. А какой же блин всухую? Но все это часть нашей традиции”, – сказал Кирилл.

Патриарх отметил, что нужно разумно и по-доброму провести предстоящую масленичную неделю.

Напомним: Масленицу в этом году празднуют с 11 по 17 марта.

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Взято отсюда

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