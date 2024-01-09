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Какой нации были Адам и Ева? Основные гипотезы ученых и генетиков

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Какой нации были Адам и Ева? Основные гипотезы ученых и генетиков

Адам и Ева. Искусство. Картины Фото: Unsplash.com

Согласно христианскому вероучению и исламу Адам и Ева являются предками всех народов. Рассказываем, к какой нации относились первые люди

В христианстве и исламе есть рассказ о первых людях – Адаме и Еве, или Адаме и Хавве. Это первые люди на Земле, сотворенные Богом, прародители человеческого рода.

Какой нации были Адам и Ева

“То, что мы все родом из Африки, не подлежит никакому сомнению”, – пишет Константин Северинов, специалист в области молекулярной биологии, в издании “Арзамас”.

Были ли Адам и Ева евреями

Нет. Считается, что первые люди не могли быть евреями. Этот подход принят и в науке, и в авраамических религиях.

У Адама и Евы не было национальности

Священник Антоний Скрынников на сайте “Правмир” приводит христианскую точку зрения на вопрос, какой нации были Адам и Ева.

“Когда Бог сотворил Адама и Еву, у них не было национальности. Современные национальности и разные народности образовались после Всемирного Потопа и произошли от сынов Ноя: Хама, Сима и Иафета”, – рассказал священник.

Взято отсюда

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