Игорь Стрелков (Гиркин) Фото: Скрин с видео

В Москве судят за экстремистские посты в Telegram бывшего сотрудника ФСБ, экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящее имя – Игорь Гиркин)

Игоря Стрелкова (Гиркина), известного большинству россиян как экс-министр ДНР, а ныне – блогер, обвиняют в экстремизме. Ему грозит реальный срок. Обвинение просит лишить его свободы, а защита – оправдать и признать невиновным.

Какое наказание требуют для Стрелкова

Прокурор просит назначить Стрелкову четыре года 11 месяцев в колонии общего режима. Также обвинение хочет лишить Стрелкова права заниматься администрированием сайтов на три года, сообщает РИА Новости.

Адвокат подсудимого в прениях попросил вынести Стрелкову оправдательный приговор.

Приговор будет оглашен 25 января в 14.00, пишет “Интерфакс”.

Дело Стрелкова

Игоря Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Правоохранители забрали его из дома и, по словам консьержа, увезли в неизвестном направлении. В квартире Стрелкова провели обыск.

Стрелкова обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Претензии к Стрелкову возникли у силовиков из-за его двух постов в Telegram, сообщает “Интерфакс”.

Процесс в отношении Стрелкова проходит в Московском городском суде в закрытом режиме. Вину экс-министр ДНР не признает. В настоящее время он находится под стражей в СИЗО “Лефортово”.

Игорь Стрелков – кто это

Игорь Гиркин (Стрелков) – бывший министр обороны ДНР. Он занимал этот пост с 16 мая по 14 августа 2014 года. До 2013 года работал в ФСБ России. Весной 2014 года командовал подразделениями на востоке Украины.

В ноябре 2022 года суд в Гааге заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению. Он был фигурантом дела о крушении Boeing 777 в Донбассе в 2014 году.

Игорь Стрелков неоднократно сообщал о попытках принять участие в спецоперации на Украине.

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