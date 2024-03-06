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Какой смертью умер Навальный*, рассказал глава внешней разведки Нарышкин

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Какой смертью умер Навальный*, рассказал глава внешней разведки Нарышкин

Сергей Нарышкин Фото: Скрин с видео заседания Совфеда

Нарышкин резко высказался о реакции Запада на смерть Алексея Навального*. Он назвал ее “аморальной, низкой и безнравственной”

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный* умер своей смертью. Реакцию Запада он назвал “сатанинскими плясками вокруг гроба”, сообщает “Коммерсант”.

“К сожалению, люди имеют особенность – рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью. Да”, – Нарышкин.

Глава СВР отметил, что реакция Запада на смерть оппозиционера “аморальная, низкая и безнравственная”.

Напомним, Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии №3 в ЯНАО. По данным ФСИН региона, после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Предварительной причиной смерти назвали оторвавшийся тромб.

Навального похоронили на Борисовском кладбище.

*Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

Взято отсюда

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