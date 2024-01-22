Об опасном всплеске геомагнитной активности сообщили в Лаборатории солнечной астрономии

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Земля в ближайшее время подвергнется мощному воздействию магнитных бурь. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным специалистов, геомагнитные удары могут накрыть планету уже сегодня, 22 января, но одним днем все не ограничится.

Рассказываем, что известно о магнитных бурях 22 и 23 января, насколько мощными они будут и как от них защититься.

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Правда ли, что 22 и 23 января Землю накроют магнитные бури?

Вероятность очень высока. В прогнозе Лаборатории солнечной астрономии, которая занимается изучением солнечной активности, неблагоприятный прогноз на оба этих дня. В определенные моменты уровень геомагнитной активности будет подниматься до “красной зоны”, что эксперты уже расценивают как магнитную бурю. 2

Насколько мощными будут магнитные бури 22 и 23 января 2024 года?

Как следует из прогноза специалистов, геомагнитные удары начнут атаковать Землю во второй половине дня 22 января. Уровень магнитной активности составит 4 балла – это уже “желтая зона”, которая почти “дотягивает” до магнитной бури. А 23 января на планете ожидается уже полноценная магнитная буря, пусть и слабая. Мощность геомагнитных ударов в первой половине дня увеличится до 5 баллов – это уже “красная зона”. 3

Какова вероятность сильного геомагнитного шторма 22 и 23 января?

Вероятность, что слабая магнитная буря в один из этих дней перерастет в более мощную, составляет 35%. Вероятность сильного геомагнитного шторма эксперты тоже оценивают как высокую: 22 января она составит 20%, а 23 января – 15%. 4

Когда магнитные бури закончатся?

24 января. В этот день геомагнитная обстановка нормализуется – мощность колебаний опустится до 2-3 баллов, что соответствует “зеленой зоне”. 5

Чем опасны магнитные бури и что нужно сделать, чтобы от них защититься?

На эти вопросы трудно ответить однозначно. Дело в том, что способность магнитных бурь воздействовать на организм человека до сих пор не доказана. Ученые продолжают спорить, может ли человеческий организм чувствовать на себе геомагнитные колебания. А поскольку единого мнения в науке нет, то и врачи ограничиваются только общими советами. Они рекомендуют соблюдать режим сна, пить больше воды, не злоупотреблять жирным и спиртным, а также побольше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом. По словам медиков, при таком режиме вы будете в тонусе и никакие магнитные бури вас не напугают.

Горняк22



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