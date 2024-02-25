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Какой погоды ждать в Москве на следующей неделе: синоптик дал четкий и понятный прогноз

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25 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Жителей столицы России обрадовали прогнозом погоды на ближайшие дни. Как заявил Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков, уже на следующей неделе в Москве будет тепло так же, как в марте. Пишет Теперь Внимание!

Синоптик заверил, что недавно в Москву пришел мощный циклон, теплый сектор которого накрыл столицу. Из-за этого морозы ушли на второй план. Причем как в самой Москве, так и в Московской области.

«Мы в теплом секторе уже третий день. И практически до 1 марта мы остаёмся в этом теплом секторе», — подчеркнул Цыганков.,  

При этом он добавил, что вплоть до вторника погода будет облачной. Кроме того, стоит ожидать небольших осадков. Однако уже в среду и четверг ситуация изменится. Облачность будет переменной, а осадки полностью исчезнут. 

Днем понедельника стоит ожидать температуры от 0 ℃ до +2 ℃. Ночью будет немного холоднее – вплоть до восьми градусов мороза. Похожая ситуация в среду. Днем будет от -1 до +4 градусов Цельсия. В четверг незначительно потеплеет – от 0 до +5 градусов Цельсия. По материалам портала Russia Today. 

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

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