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Какую программу подготовил барнаульский парк “Изумрудный” ко Дню города

ГОРНЯК2201 mins

В парке пройдёт дискотека 80-х, выставка техники и концерт

Вход в парк “Изумрудный”/ Фото: amic.ru

Барнаульский парк “Изумрудный” подготовил насыщенную праздничную программу ко Дню города 2 сентября. В парке пройдёт выставка пожарной техники, концерт, интерактивная игра, дискотека восьмидесятых и другие мероприятие. Об этом сообщает группа Фонда имущества Алтайского края во ВКонтакте.

Праздник начнётся в парке “Изумрудный” в 11:00. До 13 часов на площадке у пруда будет идти спортивно-развлекательная программа, пришедших будут угощать полевой кухней, они смогут посетить выставку оружия, спецсредств, пожарной техники и показательные выступления силовых ведомств.

С 11 до 20 часов на Томском тракте пройдёт выставка-ярмарка “Аллея мастеров”.

С 14 до 14:40 на площадке у пруда состоится развлекательная программа “Без формата”. Там выступят творческие коллективы Барнаула и Алтайского края.

С 14 до 16 часов в новом амфитеатре пройдёт концерт и выставка-продажа картин художников “Галерейник”.

С 14 до 20 часов можно будет сделать фото рядом со световой фото-зоной телеканала “Домашний” под названием “Сквозь слезы к счастью”.

На площадке у пруда с 14:45 до 16:10 творческие коллективы молодёжного движения “Поколения” сыграют праздничный концерт. На том же месте с 16:30 до 19:00 будет идти интерактивная игра, крио-шоу и аквагримм.

А в новом амфитеатре с 16:30 до 17:30 пройдет театрализованное представление “Зелёный театр”.

В 18:00 у сценки на Центральной аллее до 21:30 состоится дискотека 80-х. А в старом амфитеатре с 18 до 20 часов будет идти шоу-концерт от школы танца “La Casa Latina”.

Любители живой музыки на площадке у пруда с 18:30 до 21:30 смогут послушать выступление дуэта “Street duet”. Музыканты будут играть на скрипке и гитаре.

Закончится вечер в “Изумрудном” театрализованной экскурсией историка, краеведа Данила Дегтярева “Тайны старого парка”. Место сбора — “Верстовой столб”.

Напомним, что День города состоится в Барнауле 2 сентября. Главной площадкой станет площадь Сахарова. Также мероприятия пройдут на ул. Мало-Тобольской, на “Нулевом километре”, на площади Советов и на площадках в районах края. Салюты состоятся в 22:00 на площади Сахарова, в сквере Германа Титова, на площади Мира, в парке “Лесная сказка” и около ДК в поселке Южный. Подробнее о праздновании Дня города-2023 можно прочитать здесь.

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