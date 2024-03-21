Какую машину стоит приобрести начинающему водителю в 2024 году

Выбор автомобиля в качестве первого может быть сложным и запутанным процессом. Ведь важно учитывать множество факторов таких как: цена, надежность, безопасность, комфорт. Кому-то она нужна, чтобы ездить по делам, другим – на природу, а для кого-то просто развлечение. Перед тем, как принять окончательное решение, определите для себя какую именно хотите машину.

В первую очередь, выберите тип кузова (седан, хетчбек, минивен, универсал, внедорожник, кроссовер, пикап, купе или же кабриолет). В зависимости от этого вам будет тяжелее или легче контролировать габариты машины. Например, у хетчбека это сделать легче в силу размеров.

Выберете коробку передач – механическая или автоматическая (робот или вариатор). Например, роботизированная управляется компьютером, поэтому одна из самых дорогих в обслуживании. Часто устанавливается в гиперкары. Вариаторная – передач как таковых в ней нет, число регулируется диаметром клинов. Главным плюсом является плавных ход.

А также нужно подобрать для себя тип привода (передний, задний или полный). В основном новичкам рекомендуется передний, так как машина крепко стоит на дороге и в меньшей степени подвержена сносу на заснеженных покрытиях.

Какой же автомобиль лучше покупать в качестве первого? Вариантов много, но важно выбирать ту машину, которая будет отвечать вашим потребностям и бюджету. Такое мнение высказал перегонщик Роман Оствальд.

Некоторые машины со временем не выходят из моды. Проходит не одно десятилетие, одно поколение сменяет другое, но большинство молодых водителей предпочитают надежную классику.

«Я рекомендовал бы такие модели, как Volkswagen Golf, Mazda 3 или Honda Civic. Они отличаются экономичным расходом топлива, небольшими размерами и удобством в управлении, что делает их идеальными для новичков», — считает Роман.

«Если ваш бюджет позволяет потратить немного больше, можно рассмотреть более премиальные модели, такие как Honda Fit, Toyota Yaris или Ford Fiesta» — поясняет он.

Эти автомобили часто отличаются высоким уровнем комфорта, качественным отделением салона и высоким уровнем безопасности.

Если вам нужна машина для городских поездок, то можно обратить внимание на электрические или гибридные модели.

«Например, я бы рекомендовал такие, как Nissan Leaf, Chevrolet Volt или Toyota Prius. Они позволяют сэкономить на топливе и одновременно быть более экологичными если для вас это важно» — отмечает перегонщик.

При выборе автомобиля нужно обращать внимание на её пробег, количество владельцев, был ли он во владении у юридических лиц. Так же нужно учитывать «чистоту» документов — проверьте машину по базам данных. К официальным относятся: ГИБДД, федеральная служба судебных приставов (ФССП) и федеральная нотариальная палата (ФНП). По ним можно определить, находится ли транспорт в розыске, есть ли ограничения на регистрационные действия. Там же можно уточнить информацию о том, находится ли в залоге и не возбуждено ли дело на продавца по причине каких-либо долгов. Кроме того, не забывайте о страховке автомобиля. Чем дешевле стоимость, тем меньше придется потратить на страховку.

В итоге важно выбирать авто, которое будет соответствовать вашим потребностям и бюджету. Не стоит сразу брать самую дорогую, если вы только начинаете осваивать навыки вождения. Лучше подобрать что-то бюджетное и постепенно наращивать опыт. В конечном итоге, главное, чтобы ваш первый автомобиль был надежным, удобным и безопасным.

Мария ЧУБАРОВА

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Взято отсюда.

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