Какую одежду нельзя надевать в Трифонов день. Приметы 28 декабря

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В Трифонов день считалось опасной идеей надеть темную одежду. По народным поверьям, ходить в черном было плохим знаком

28 декабря в народном календаре называлось Трифоновым днем – в честь святого преподобного Трифона, русского православного монаха, память которого Церковь чтит в этот день.

Что нельзя делать и надевать 28 декабря

Народные поверья запрещали смеяться над близкими людьми.

Плохим знаком считалось надевать полностью темную одежду.

Предки предпочитали не жаловаться на холодную погоду и воздерживались от новых начинаний в Трифонов день.

Народные приметы 28 декабря

Каким будет 28 декабря, таким будет и весь март-месяц.

Если утром стоит мороз, а к вечеру наблюдается резкое потепление – главные холода еще впереди.

Заря сопровождается красной радугой в небе – будут морозы.

Синицы утром громко чирикают – совсем скоро наступят морозные дни.

Кошка утром стремится найти теплое место – будет сильный мороз.

Северный ветер дует – ожидай похолодания.

Ветер разносит сухой снег – будет засуха летом.

Малоснежный и морозный день предвещает богатый урожай.

Глубокие сугробы – будет теплое лето без изнуряющей жары.

Взято отсюда.

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