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Какую одежду нельзя надевать в Трифонов день. Приметы 28 декабря

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Какую одежду нельзя надевать в Трифонов день. Приметы 28 декабря

Фото: Unsplash.com

В Трифонов день считалось опасной идеей надеть темную одежду. По народным поверьям, ходить в черном было плохим знаком

28 декабря в народном календаре называлось Трифоновым днем – в честь святого преподобного Трифона, русского православного монаха, память которого Церковь чтит в этот день.

Что нельзя делать и надевать 28 декабря

Народные поверья запрещали смеяться над близкими людьми.

Плохим знаком считалось надевать полностью темную одежду.

Предки предпочитали не жаловаться на холодную погоду и воздерживались от новых начинаний в Трифонов день.

Народные приметы 28 декабря

  • Каким будет 28 декабря, таким будет и весь март-месяц.
  • Если утром стоит мороз, а к вечеру наблюдается резкое потепление – главные холода еще впереди.
  • Заря сопровождается красной радугой в небе – будут морозы.
  • Синицы утром громко чирикают – совсем скоро наступят морозные дни.
  • Кошка утром стремится найти теплое место – будет сильный мороз.
  • Северный ветер дует – ожидай похолодания.
  • Ветер разносит сухой снег – будет засуха летом.
  • Малоснежный и морозный день предвещает богатый урожай.
  • Глубокие сугробы – будет теплое лето без изнуряющей жары.

    • Взято отсюда.

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