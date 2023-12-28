Какую одежду нельзя надевать в Трифонов день. Приметы 28 декабря

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В Трифонов день считалось опасной идеей надеть темную одежду. По народным поверьям, ходить в черном было плохим знаком
28 декабря в народном календаре называлось Трифоновым днем – в честь святого преподобного Трифона, русского православного монаха, память которого Церковь чтит в этот день.
Что нельзя делать и надевать 28 декабря
Народные поверья запрещали смеяться над близкими людьми.
Плохим знаком считалось надевать полностью темную одежду.
Предки предпочитали не жаловаться на холодную погоду и воздерживались от новых начинаний в Трифонов день.
Народные приметы 28 декабря
Взято отсюда.
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