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“Калашников” презентовал автомат АК-19 под патроны стандарта НАТО

редактор01 mins

Модель отличается продуманной эргономикой, подготовкой к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы

Фото: unsplash.com

Концерн “Калашников” презентовал автомат АК-19 нового образца в короткоствольном исполнении. Об этом сообщает ТАСС.

Новое оружие создано на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Оно использует патрон натовского калибра 5,56 и является новейшим экспортным образцом автомата Калашникова. 

Модель отличается продуманной эргономикой, подготовкой к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Напомним, что АК-12 – автомат калибра 5,45, основной образец индивидуального стрелкового оружия личного состава мотострелковых и других подразделений российский вооруженных сил. Он призван заменить АК-74 и АК-74М, которые использовались в армии РФ. 

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