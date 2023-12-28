Камень-на-Оби и Каменский район определились с бюджетами на 2024 год

В последние дни уходящего года депутаты районного и городского представительных органов утвердили главные финансовые документы двух муниципальных образований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Каменский район

Бюджет Каменского района, в который входят 13 сельских советов и город Камень-на-Оби, составит 1 млрд 324 млн 932 тыс. рублей (на 266,4 млн руб. больше, чем в плановом варианте 2023 года). Собственных доходов район планирует получить не меньше, чем в 2023 году, а точнее 353,2 млн рублей. Львиную долю (93%) в них составят налоги, наибольший доход в их структуре (82%) традиционно придется на НДФЛ. Безвозмездных поступлений из краевой казны по прогнозу должно поступить больше, чем в истекшем году, около 972 млн рублей.

Увеличение доходной части бюджета финансисты объясняют ростом заработных плат в реальном секторе экономики, бюджетной сфере, органах местного самоуправления. Краевые поступления вырастут за счет участия каменского лицея №2 в федеральной программе по капитальному ремонту, предусматривающей софинансирование из трех уровней бюджетов. Стоимость ремонта 148,9 млн рублей. Краевой бюджет вложится 17 миллионами рублей, 10% внесет муниципалитет, остальное – федеральная доля.

К уровню 2023 года в следующем финансовом году вырастут и расходы района. Они составят около 1,4 млрд рублей. Большая часть средств уйдет на образование (72%), порядка 18% заложено на социальную политику, культуру, спорт и ЖКХ. В январе в районе создадут бюджетное учреждение, которое будет заниматься благоустройством города, на его деятельность в 2024 году предусмотрели 8,3 млн рублей. До этого уборкой города занимались наемные организации, зачастую из других территорий края. Зарезервирован миллион рублей на софинансирование ППМИ (Каменский район подал на 2024 год рекордное количество заявок – больше двадцати). Еще 19 млн рублей заложено на участие Камня в программе создания комфортной городской среды. Дефицит районного бюджета обозначен цифрой в 35 млн рублей.

Камень-на-Оби

Доходная часть бюджета города Камень-на-Оби на следующий год в плановом варианте – чуть более 115 млн рублей. Безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета в ней 35,3 млн рублей. Собственных доходов – 80 млн рублей, они на 89% состоят из налогов. По предварительной оценке исполнения бюджета текущего года, доходов в казну города поступило 125,2 млн рублей, что больше плановой цифры. Есть надежда, что и в следующем году город заработает больше запланированного.

Расходы на городские нужды в 2024 году обозначены суммой 114,6 млн рублей. Больше всего Камень традиционно потратит на ЖКХ и дороги, около трети расходов предусмотрены на культуру и кинематографию.

Городской бюджет который год принимается с профицитом, который предусмотрен на погашение долговых обязательств муниципалитета. Следующий год не станет исключением. Плановый финансовый излишек составит 400 тысяч рублей и пойдет на уплату основного долга и процентов по бюджетному кредиту, взятому на закупку угля несколько лет назад.

Надо отметить, что общая кредиторская задолженность города на сегодняшний день составляет более 395 млн рублей (около трех с половиной годовых бюджетов). Вся она связана с деятельностью муниципальных теплоснабжающих предприятий больше чем за десять лет. Город планирует заплатить в следующем году долгов по исполнительным листам за уголь двум поставщикам и региональному Министерству строительства и ЖКХ на сумму 4,7 млн рублей. Еще 11 млн рублей Камень заплатит за взятый в прошлые годы резервный уголь из запасов Алтайского края.

До конца года все сельские муниципалитеты Каменского района примут свои финансовые документы, по которым будут жить в следующем году.

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ИСАЕВА Наталья Еще читают

Взято отсюда.

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