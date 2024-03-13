Каменские полицейские подрались прямо возле отдела полиции

Стражи правопорядка подрались на одной из центральных улиц города — на улице Пушкина. Причем, драка произошла прямо на фоне вывески с девизом полиции. На видеокадрах видно, как в дневное время суток разгорелся конфликт между двумя сотрудниками МВД. Причем конфликтующие, одетые по форме, а никак не в гражданском, не скупятся на удары, в том числе, по голове. Стороны пытались разнять коллеги по службе, но сделать это удалось не сразу. Горожане всерьез размышляют, что с таким накалом страстей, возможно, вполне могло бы дойти и до применения табельного оружия.

Стоит отметить, что по видео невозможно определить, кто именно из сотрудников полиции и, по всей видимости, Росгвардии фигурируют в драке. Кроме того, как утверждают очевидцы, «разборки» продолжились еще и в здании межмуниципального отдела МВД «Каменский».

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⚡ По опубликованной информации о конфликте между двумя мужчинами в форменном обмундировании возле здания МО МВД России «Каменский» назначено проведение служебной проверки. По результатам будет дана соответствующая правовая оценка, — сообщили в ГУ МВД по краю.

В Управлении Росгвардии по Алтайскому краю опровергли информацию об участии в конфликте сотрудника подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.

Взято отсюда.

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