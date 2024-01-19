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Канал Никиты Михалкова Бесогон ТВ на YouTube заблокировали

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Канал Никиты Михалкова Бесогон ТВ на YouTube заблокировали

Никита Михалков Фото: "Бесогон ТВ". Кадр из YouTube

Михалков отреагировал на блокировку канала в тот же день, как он стал недоступен. По его словам, это не помешает обсуждению острых и неудобных тем

YouTube-канал российского телеведущего Никиты Михалкова “Бесогон ТВ” с 1,6 млн подписчиков заблокировали. Он перестал работать 18 января, сообщают “Известия”.

“Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний”, – высвечивается при попытке перехода на канал.

Михалков отреагировал на это решение видеохостинга и заявил, что острые и неудобные для коллективного Запада темы все равно будут обсуждаться на российских ресурсах.

“Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада. И мы готовы. Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся – все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче”, – написал он.

Никита Михалков в программе “Бесогон” обсуждает связанные с Россией и другими странами политические события. Канал был зарегистрирован в 2011 году, последний выпуск вышел 22 декабря прошлого года.

Взято отсюда

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