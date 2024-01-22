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Канделаки запретили посещать Казахстан после ее слов о республике

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Канделаки запретили посещать Казахстан после ее слов о республике

Тина Канделаки Фото: t.me/tikandelaki

Власти Казахстана заявили, что не простят Канделаки ее слов о Казахстане. Так, если она захочет отправиться в республику, то ей откажут во въезде

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что телеведущую Тину Канделаки не пустят в республику. Такая реакция последовала после ее публикации о том, что в Казахстане вытесняют русский язык на государственном уровне, сообщает “Коммерсант”.

В своем Telegram-канале Канделаки опубликовала пост о том, что в республике меняют русские названия ж/д станций на казахские. По ее словам, это опасная тенденция, так как в Прибалтике после этого начинали закрывать русские школы, запрещать русский язык и другое.

В ответ на это Смадияров заявил, что Канделаки таких слов не простят. Он отметил, что “возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят”.

Взято отсюда

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