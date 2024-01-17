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Кандидат в президенты Борис Надеждин собирает подписи в Барнауле

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В минувшие выходные в краевой столице открылся его штаб

Кандидат в президенты Борис Надеждин собирает подписи в Барнауле

В Барнауле начали собирать подписи в поддержку кандидата в президенты Бориса Надеждина. На выборы его выдвинула «Гражданская инициатива». Избирательный штаб Надеждина открылся в краевой столице в минувшее воскресенье, 14 января. Об этом со ссылкой на начальника штаба Максима Осьмушкина пишет «Амик».

По словам Осьмушкина, с момента открытия штаба 200 человек поставили подписи в поддержку Бориса Надеждина. Всего необходимо собрать 2,5 тысячи до 31 января.

Поставить подпись можно с 10 до 20 часов по адресу: проспект Ленина, 103а (вход со стороны ул. Профинтерна).

Надеждин — бывший депутат Госдумы. Он известен как друг покойного Бориса Немцова, критик Путина и противник СВО. Съезд «Гражданской инициативы» единогласно поддержал его кандидатуру.

Подробнее о его биографии и позициях рассказывали наши коллеги из MSK1.RU.

Свои кандидатуры также выдвинули КПРФ (и это не Зюганов) и ЛДПР (от партии идет ее глава Леонид Слуцкий).

Взято Источник
17.01.2024

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