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Кандидат в президенты России Борис Надеждин начал собирать подписи в Бийске

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Мобильный избирательный штаб Надеждина в Бийске открылся 17 января

Кандидат в президенты России Борис Надеждин начал собирать подписи в Бийске

Борис Надеждин / Фото со страницы Бориса Надеждина во “ВКонтакте”

Кандидат в президенты России от партии “Гражданская инициатива” Борис Надеждин начал собирать подписи за свое выдвижение в Бийске. Он открыл там мобильный штаб 17 января. Об этом amic.ru сообщила ответственная за сбор подписей в городе Арина Воробьева.

По словам Воробьевой, полноценного штаба в Бийске сейчас нет, а так называемый “мобильный штаб” – это человек, который по звонку может приехать к желающему поставить подпись за Надеждина и помочь ему это сделать. Номер телефона указан на сайте кандидата.

Отметим, что 14 января у Надеждина открылся избирательный штаб в Барнауле на пр. Ленина, 103а, где политик также собирает подписи.

При этом от Алтайского края политик должен набрать 2,5 тысячи подписей, а всего по стране – 100 тысяч подписей. Сбор продлится до 31 января. Именно в этот день заканчивается прием документов на выдвижение.

Напомним, что сейчас подписи в Бийске за свое выдвижение собирает и кандидат от “Коммунистов России” Сергей Малинкович. Подписаться за него можно в Барнауле и Рубцовске.

Также о сборе подписей заявлял председатель Российского общенационального союза Сергей Бабурин. Однако его штабов в Алтайском крае нет.

Подписи в свою поддержку по всему Алтайскому краю собирает и действующий президент России Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец. Штаб Путина в Барнауле находится на ул. Пушкина, 62. Также подписи за него собирают в торговых центрах и на других площадках. 

Всего от непарламентских партий сейчас собирают подписи пять кандидатов: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз); Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости); Борис Надеждин (“Гражданская инициатива”); Сергей Малинкович (“Коммунисты России”) и Ирина Свиридова (Демократическая партия России).

Не нужно собирать подписи кандидатам от парламентских партий Леониду Слуцкому (ЛДПР), Владиславу Даванкову (“Новые люди) и Николаю Харитонову (КПРФ).

город Горняк

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