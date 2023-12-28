Кандидатам в президенты и доверенным лицам: услуги по размещению агитации

Выборы. Голосование Фото: "Толк"

Алтайская краевая общественно-политическая газета “Голос труда” предоставляет услуги по размещению предвыборных агитационных материалов на платной основе

Расценки и условия на предоставление платной печатной площади для предвыборной агитации в газете “Голос труда” на выборах президента Российской федерации 17 марта 2024 года следующие:

Агитационный период для печатных периодических изданий: с 17 февраля по 15 марта.

Стоимость: 1/2 полосы 255х190 мм – 5 000 рублей; 1 полоса 255х380 мм – 10 000 рублей.

Условия публикации: 100-процентная предоплата из средств специального избирательного фонда кандидата.

Адрес редакции и издателя: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Деповская, 22, тел. 8 (3852) 500-595, e-mail: gtaltkprf@mail.ru

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Рекламодатель: АНО “Редакция газеты “Голос труда”, ИНН 2221115395

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