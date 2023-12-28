Сергей Малинкович Фото: Олег Укладов

На съезде члены партии приняли решение выдвинуть своим кандидатом на должность главы государства своего лидера Сергея Малинковича

28 декабря партия “Коммунисты России” определилась с кандидатом на выборы президента России, сообщает ТАСС.

Так, принимать участие в предвыборной гонке станет председатель ЦК партии и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания 48-летний Сергей Малинкович.

Кто такой Сергей Малинкович

Сергей Малинкович родился в 1975 году в Ленинграде в семье педагогов. Свою политическую карьеру он начал в 90-х годах, когда еще работал на предприятии “Объединённые системы телекоммуникаций”.

Первой партией Малинковича стала КПРФ, членом которой он был с 1995 по 2001 годы. В 2009 году его избрали секретарем ЦК общественной организации “Коммунисты России”. Позже в 2012 году он занял пост секретаря ЦК уже партии “Коммунисты России”. В 2022 году на Чрезвычайном съезде партии его выбрали председателем ЦК.

Участие в выборах

В 2011 году Малинкович безуспешно выдвигался в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии “Справедливая Россия”, а в 2013 году баллотировался на пост мэра Петрозаводска, но проиграл.

В 2021 году политика избрали депутатом АКЗС от партии “Коммунисты России”. В 2023 году Сергей Малинкович участвовал в выборах губернатора Алтайского края, на которых с результатом в 4,17% он занял последнее место.

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