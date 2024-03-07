Капель заказывали? Какая погода ожидается в марте в Алтайском крае

По данным новосибирского Гидрометцентра, средняя температура воздуха на Алтае в марте ожидается -5…-9 0С, что около нормы; по западной части края – ниже на 1 градус.

В большинстве районов, особенно в начале месяца, сохранится зимний режим погоды. И только к концу марта температура повышается на 8 градусов, начинается снеготаяние. Визитная карточка первого месяца календарной весны – полуденная капель, рост сосулек и гололедица на дорогах.

В среднем в марте отмечается два дня с туманом, шесть – с метелью, восемь – с гололедно-изморозевыми отложениями.

В первой декаде ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -6 до -20, днем в отдельные дни -3…+2 0 С.

В начале второй декады – понижение температуры воздуха ночью до -20…-25, днем до -7…-12 0 С. В конце декады – повышение температуры ночью до -2…-7, днем до -2…+3 0 С.

В третьей декаде преобладающая температура воздуха ночью 0…-5, днем + 1…+6 0 С.

Месячное количество осадков предполагается около нормы (12–58 мм). Они ожидаются в большинстве дней первой декады и отдельные дни второй и третьей декад.

В Барнауле самый теплый март за весь период наблюдений был зафиксирован в 2002 году (-0,7 при норме -7,6 0 С), самый холодный – в 1898 году (-17,7 0 С). Разброс экстремальных температур составляет 57,4 градуса: от -41 0 С 10 марта 1912 года до +16,4 0 С 30 марта 1989-го.

Последний месяц календарной зимы в Алтайском крае получился около нормы: -13…-16, в Барнауле -14,2 0 С.

Самые высокие температуры воздуха были отмечены на большей части территории 9,10 февраля и местами 14-го числа, когда столбики термометров поднимались до 0…+8 градусов. 10-го в Солонешном – до +10 0 С. В Барнауле самая высокая температура зафиксирована 10 февраля (+5,5 градусов).

Самые низкие температуры были отмечены 16,17 и в период аномально холодной погоды 19–23 февраля, когда столбики термометров понижались до -30…-34, местами до -38, в Змеиногорске 21-го – до -40 0 С. В большинстве дней месяца отмечались осадки в виде снега, 9–10 февраля – в виде мокрого снега и дождя, что обусловило налипание льда на проводах и деревьях. Лишь 19–24 февраля, с установлением над районами Западной Сибири обширного Сибирский антициклона, наблюдалась малооблачная, без осадков погода.

Людмила СЫРЫХ, начальник отдела Алтайского ЦГМС.

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Взято отсюда.

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